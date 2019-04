Trogarzo(MD) reçoit une recommandation positive du groupe consultatif scientifique de l'Agence européenne des médicaments





MONTRÉAL, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) est heureuse d'annoncer que le groupe consultatif scientifique VIH/Maladies virales (SAG), convoqué par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) en Europe, émet une recommandation positive pour TrogarzoMD (ibalizumab).



La réunion entre le SAG et les représentants de Theratechnologies a eu lieu aujourd'hui à Amsterdam, Pays-Bas.

« Nous ne saurions être plus satisfaits du dénouement de la rencontre aujourd'hui. Cette recommandation positive représente une étape majeure en vue de l'approbation potentielle de TrogarzoMD en Europe, qui constituerait le deuxième plus grand marché pour notre produit, » a déclaré Luc Tanguay, président et chef de la direction, Theratechnologies inc.

Un SAG est convoqué à la demande du CHMP pour fournir des recommandations indépendantes sur des questions scientifiques ou techniques au sujet de traitements pour le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et de maladies virales sous étude par le CHMP ou sur toute autre question pertinente au travail du CHMP dans cette sphère d'activité.

La recommandation du CHMP à l'agence européenne des médicaments (AEM) est attendue vers le 29 mai 2019.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) est une société pharmaceutique spécialisée répondant à des besoins médicaux en offrant des thérapies spécialisées pour des personnes atteintes de conditions médicales orphelines, y compris les personnes infectées par le VIH. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com et sur SEDAR au www.sedar.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l'information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter que le CHMP soumettra sa recommandation à l'AEM vers le 29 mai 2019, que la recommandation par le CHMP à l'AEM sera positive, que l'AEM entérinera la recommandation du CHMP et que l'Europe deviendra le deuxième plus grand marché pour TrogarzoMD.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et sont susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces risques comprennent notamment que la recommandation du CHMP à l'AEM sera retardée et/ou négative, que l'AEM n'approuvera par TrogarzoMD et que l'Europe ne deviendra pas le deuxième plus grand marché pour TrogarzoMD.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 20 février 2019 pour connaître les autres risques et incertitudes liés à nos activités. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

