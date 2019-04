Northleaf lève 800 millions de dollars US supplémentaires pour son programme mondial de crédit privé





Northleaf Capital Partners (Northleaf) a annoncé que son programme mondial d'investissement en crédit privé a récemment levé plus de 800 millions de dollars US et a maintenant dépassé les 2,2 milliards de dollars US de capital en crédit privé sous sa gestion. Le programme de crédit privé de Northleaf, qui constitue un pilier clé des activités d'investissement de 12 milliards de dollars US de la société sur les marchés privés mondiaux, vise à offrir aux investisseurs une exposition diversifiée aux placements privés de crédit du marché intermédiaire et propose aux sociétés privées des solutions souples en financement par emprunt.

Afin de compléter le programme de fonds de crédit privé à capital fixe de Northleaf, qui investit dans des titres de créance de premier rang et de second rang à l'échelle mondiale, la société a lancé avec succès un nouveau fonds de crédit privé à capital variable et renouvelable, le Northleaf Senior Private Credit (NSPC). Le NSPC se concentre sur la constitution d'un portefeuille très diversifié de prêts sécurisés de premier rang à des sociétés privées de taille moyenne en Amérique du Nord et en Europe. Le NSPC cherche à offrir aux investisseurs un profil de rendement attractif et des rendements différentiels par rapport aux placements traditionnels à revenu fixe.

En tant que fonds ouvert, le NSPC accepte de nouveaux investisseurs tous les trimestres, offrant des options de liquidité améliorées par rapport aux structures traditionnelles des fonds de crédit privés. Le NSPC est accessible aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs de fonds communs de placement et aux individus fortunés canadiens qui peuvent choisir d'investir par l'entremise d'un véhicule de placement avec ou sans levier financier. Le NSPC compte actuellement plus de 500 millions de dollars US d'engagements de la part des investisseurs.

"Notre programme de crédit privé mondial offre une alternative attrayante aux placements à revenu fixe traditionnels", a déclaré Stuart Waugh, associé directeur de Northleaf. "Le lancement réussi de NSPC, en particulier, démontre clairement que les investisseurs recherchent des solutions bien structurées qui offrent une exposition diversifiée aux rendements attrayants ajustés au risque disponibles sur le marché intermédiaire du crédit privé".

Northleaf a lancé son programme de crédit privé en 2016 afin de compléter ses principales stratégies d'investissement réussies dans le capital-investissement et l'infrastructure et de tirer parti des connaissances et des flux d'affaires générés par la plateforme intégrée des marchés privés de la société. Les fonds de crédit privés de Northleaf donnent accès à un portefeuille diversifié de prêts à des sociétés de taille moyenne indépendantes et soutenues par des capitaux privés à l'échelle mondiale. L'équipe expérimentée de Northleaf, composée de professionnels du crédit privé, est basée à Toronto, Londres, Chicago et New York. Northleaf a également annoncé récemment l'arrivée de David Jeyes, un professionnel chevronné du crédit basé à Londres, et de Brett Donner, un associé basé à Chicago.

"Notre équipe de crédit privé continue de trouver un grand nombre d`opportunités d`investissement de haute qualité, tirant parti de notre plateforme mondiale et de nos relations de longue date avec des investisseurs privés", a déclaré David Ross, directeur général et responsable des crédits privés. "Nos investisseurs profitent de l'ampleur et de la profondeur de notre flux de transactions, ce qui a renforcé la discipline et la sélectivité de notre processus de souscription de crédit, et les emprunteurs bénéficient de notre capacité éprouvée à fournir des solutions souples dans toute la structure du capital, des prêts sécurisés de premier rang aux titres de créance et de participation de second rang."

Le programme global de crédit privé de Northleaf comprend des prêts de premier rang, des prêts unitranches et des prêts de second rang gagés à un portefeuille diversifié de sociétés privées du marché intermédiaire en Amérique du Nord et en Europe. Northleaf se concentre sur l'octroi de prêts à des entreprises établies ayant des flux de trésorerie stables et croissants, des structures juridiques solides et des coussins de capitaux propres importants. Le premier fonds de crédit privé à capital fixe de Northleaf, le Northleaf Private Credit I, est maintenant investi à plus de 90 % et est en voie de réaliser ses objectifs de rendement.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est un investisseur indépendant international sur les marchés privés, gérant des engagements sous gestion dépassant les 12 milliards USD dans des actions privés, des crédits privés et des infrastructures, qui lui ont été confiés par des régimes de retraite publics, d'entreprises et multi-employeurs, des fonds de dotation, des fondations, des institutions financières et des bureaux de gestion de patrimoniale.

Répartie entre Toronto, Montréal, Londres, New York, Chicago, Menlo Parket Melbourne, l'équipe de 130 employés de Northleaf se consacre exclusivement à l'approvisionnement, à l'évaluation et à la gestion d'investissements sur les marchés privés à l'échelle mondiale. Le portefeuille de Northleaf comporte plus de 350 investissements actifs dans 34 pays, avec une attention particulière portée aux sociétés et actifs du marché intermédiaire. Northleaf gère actuellement sept fonds mondiaux de placements privés, deux fonds spécialisés sur le marché secondaire, trois fonds mondial de crédit privé, trois fonds d'infrastructure directs axés sur les marchés de l'OCDE, et une série de mandats d'investissement personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs institutionnels et des firmes de gestion de patrimoine. Pour de plus amples renseignements sur Northleaf, veuillez visiter www.northleafcapital.com.

