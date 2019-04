Keeper Security obtient la certification ISO 27001





ISO 27001 est une norme de sécurité internationalement reconnue, attestant le respect de 114 contrôles de sécurité informatique

CHICAGO, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- Keeper Security, Inc ., la principale plateforme de cybersécurité pour prévenir les fuites de données et les cybermenaces relatives aux mots de passe, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification ISO 27001:2013, à partir du 5 avril 2019.

Le processus de certification ISO 27001 suppose qu'une entreprise satisfait les 114 contrôles de sécurité informatique. Les mesures prises par Keeper pour obtenir la certification ISO 27001 se sont étalées sur six mois et ont nécessité d'innombrables heures de travail de préparation, à tous les niveaux de l'entreprise.

« Chez Keeper, nous sommes des inconditionnels de la sécurité et nous créons les produits les plus innovants du marché pour protéger nos clients contre les fuites de données et les cybermenaces », a déclaré Darren Guccione, le PDG et cofondateur de Keeper Security. « Nos certifications de sécurité ne sont pas seulement des insignes pour faire jolie sur notre site Web. Ces certifications illustrent notre volonté de placer la sécurité au coeur de notre entreprise. »

La certification ISO 27001 démontre que Keeper a mis en place un système de gestion de la sécurité de l'information (SGSI) satisfaisant la norme internationalement reconnue. Le SGSI de Keeper garantira que des contrôles de sécurité stricts sont appliqués pour protéger les données des clients, mais aussi que les produits et les services de Keeper fonctionnent de façon sûre. Obtenir et la certification ISO 27001 et la conserver, démontre aux clients l'attachement de l'entreprise à fournir des produits et des services sûrs.

Keeper est la seule entreprise spécialisée dans la sécurité des mots de passe à être certifiée ISO 27001. Pour en savoir plus sur Keeper Security, rendez-vous sur https://keepersecurity.com .

À propos de Keeper Security, Inc.

Keeper Security, Inc. (« Keeper ») change la façon dont les entreprises et les particuliers protègent leurs mots de passe et leurs actifs numériques sensibles, pour réduire de façon notable le vol électronique et les fuites de données. Keeper est le principal fournisseur de logiciels de sécurité et de chiffrement à divulgation nulle de connaissance, couvrant la gestion des mots de passe, la surveillance du dark Web, le stockage des fichiers numériques et la messagerie. Nommé meilleur gestionnaire de mots de passe par PC Magazine en 2018 et récompensé du Prix InfoSec 2019 choix de l'éditeur pour la gestion des mots de passe relatifs à la cybersécurité, des millions de personnes et des milliers d'entreprises font confiance à Keeper pour protéger leurs actifs numériques et contribuer à atténuer le risque d'une fuite des données. Keeper est certifié SOC-2 et également par les autorités fédérales dans le cadre du System for Award Management (SAM). Keeper protège les entreprises de toutes tailles, dans tous les grands secteurs d'activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://keepersecurity.com .

