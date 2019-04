Bilan de l'assurance récolte 2018 : région de la Côte-Nord





LÉVIS, QC, le 11 avr. 2019 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec dresse le portrait de la saison de végétation et des interventions du Programme d'assurance récolte de la dernière année pour la région de la Côte-Nord. Ainsi, en 2018, 33 entreprises agricoles de cette région étaient assurées pour des valeurs représentant 1,6 million de dollars. De ce nombre, 12 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 289 000 dollars principalement pour le foin et les pâturages et les petits fruits.

Portrait 2018

Hiver

Conditions climatiques hivernales moins favorables pour certains champs de foin

Printemps

Ensemencement des cultures légèrement tardif, mais réalisé dans de très bonnes conditions

Déroulement de la levée et croissance des plantes dans des conditions de précipitations insuffisantes. Hauteur des plantes peu élevée, mais homogène

Été

Récolte de la première et deuxième fauche de foin avec un rendement inférieur à la moyenne et une qualité dans la moyenne. Baisse de quantité attribuable au gel hivernal et à la sécheresse

Maturité des plantes annuelles arrivée hâtivement due à la sécheresse

Automne

Rendements des bleuets dans la moyenne

Récolte des céréales s'étant terminée avec des rendements inférieurs à la moyenne

Pluies fréquentes et neige au sol à la fin octobre, juste après les récoltes

Citations

« L'agriculture est un secteur important de notre économie, principalement pour les régions du Québec. La Financière agricole assure un soutien important aux agriculteurs, permettant ainsi de maintenir leur secteur compétitif et durable lorsque des aléas climatiques se présentent. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« Ce bilan présente un portrait de l'état des cultures au Québec et des impacts climatiques sur celles-ci. Dans un contexte où les conditions peuvent se montrer défavorables, La Financière agricole procure une stabilité aux entreprises agricoles avec les différents outils de gestion des risques qu'elle met à leur disposition. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« La Financière agricole joue un rôle important quant à la pérennité des entreprises agricoles. Grâce à l'intervention du Programme d'assurance récolte, les agriculteurs de notre région peuvent protéger leurs productions. »

M. Claude Hasty, directeur territorial

