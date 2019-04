Ricoh Canada s'associe à FEI Canada afin de créer une perspective unique de la transformation numérique





Ricoh Canada est bien placé pour offrir un leadership, une expérience et une expertise éclairés afin de rehausser l'expérience d'adhésion à FEI Canada pour les hauts dirigeants des finances.

TORONTO, le 11 avril 2019 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. annonce son partenariat stratégique national avec FEI Canada dans lequel il profitera de sa vaste expérience en transformation et en innovation numérique pour soutenir les événements de FEI Canada : la programmation, les conférenciers, le réseautage avec les pairs et le contenu.

FEI Canada est la voix principale et le choix informé pour les hauts dirigeants financiers de tout le pays. Avec 11 branches et plus de 1?600 membres, FEI Canada fournit du perfectionnement professionnel, des occasions de réseautage, un leadership éclairé et des services de représentation à ses membres. Les membres de l'association sont de hauts dirigeants financiers provenant d'une variété d'industries et de domaines et effectuant diverses fonctions. Ceux-ci représentent un nombre important des principales et des plus influentes entreprises du Canada.

En tant que partenaire stratégique national, Ricoh Canada est un fournisseur de produits et de services privilégié de FEI Canada et est particulièrement qualifié pour partager son leadership éclairé et son expertise de l'industrie afin de soutenir les dirigeants financiers canadiens pour favoriser le progrès, la croissance et l'économie de documents avec plus de rapidité et d'efficacité au sein de toute l'organisation.

Eric Fletcher, vice-président du marketing à Ricoh Canada Inc., affirme : « FEI Canada est engagé à soutenir les hauts dirigeants financiers dans la gestion du changement, la création de relations et le fait de rester à jour à propos des informations pertinentes au sein d'un marché en constante évolution. C'est un engagement que nous avons également. Ricoh est fondé sur le concept "imaginer. changer." dans lequel nous cherchons à créer, à offrir et à gérer une approche évolutive envers les procédures d'affaires qui permettent aux organisations d'innover et de croître de manière plus efficace et rentable. Nous sommes ravis de nous associer à un autre visionnaire, FEI Canada, et de contribuer à son engagement envers les hauts dirigeants financiers canadiens. »

Les dirigeants financiers d'aujourd'hui ont plus de pression que jamais d'accélérer la croissance des affaires tout en réduisant les risques et dans cette ère de perturbations numériques, le changement est la seule constante.

Depuis 80 ans, Ricoh se concentre sur l'innovation qui transforme la façon dont les personnes travaillent : que ce soit au bureau ou ailleurs. L'objectif a toujours été d'imaginer ce à quoi ressemblera l'avenir afin de vous aider à vous préparer au succès. Aujourd'hui, cela signifie dynamiser les espaces de travail numériques et aider ainsi à éliminer les obstacles à une croissance soutenue en optimisant le flux de l'information pour accroître votre productivité en milieu de travail.

