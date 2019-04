Avis aux médias - Il est temps de poser les questions difficiles sur l'avenir de notre système de santé : l'AMC participera à une discussion exclusive de l'Economic Club mardi prochain

QUI :

- Kevin Page, président fondateur et directeur général, Institut des finances publiques et de la démocratie, Université d'Ottawa

- Colleen M. Flood, professeure, Université d'Ottawa, titulaire d'une chaire de recherche sur les lois et les politiques en matière de santé

- Antonia Maioni, doyenne, Faculté des arts et professeure de science politique, Université McGill

- Dre Gigi Osler, présidente, Association médicale canadienne (AMC)