Sean Sears nommé nouveau directeur général de Park Place Technologies pour l'EMEA

LONDRES, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- Park Place Technologies, plus grande société de maintenance post-garantie de centres de données dans le monde, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sean Sears au poste de directeur général pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Park Place Technologies propose depuis 1991 une alternative à la maintenance après garantie du matériel de stockage, des serveurs et des mises en réseau pour centres de données de TI (technologies de l'information). Plus grande société du monde dans le domaine de la maintenance post garantie des centres de données, Park Place apporte son assistance à plus de 16 000 organisations dans 141 pays. Park Place est basée à Cleveland aux États-Unis et emploie plus de 1 200 personnes autour du globe.

Comme directeur général pour la région, Sean supervisera la poursuite de la croissance de la Société sur la zone EMEA avec un accent particulier sur une constante satisfaction de la clientèle et la mise en application de mesures d'efficacité opérationnelle.

Sean a plus de 30 années d'expérience dans les TI et il dirigeait tout récemment les opérations commerciales de Park Place au Canada où il était directeur général adjoint pour la région. Il a occupé des postes de direction avant celui-ci dans plusieurs sociétés de valeur sûre, notamment Nortel Networks, American Express et Vonage. Comme directeur général adjoint des opérations et de la technologie chez Vonage Canada, Sean a piloté pour la Société l'expansion des réseaux, la gestion des installations, la gestion de la chaîne logistique, les services d'urgence, le développement des applications et les services d'information d'entreprise pour gestion.

« Je suis enthousiaste à la perspective de diriger cette équipe exceptionnelle de la zone EMEA dans sa nouvelle phase de croissance, » a affirmé Sean Sears, directeur général pour l'EMEA chez Park Place Technologies. « En à peine moins de quatre années, Park Place a déjà accompli une expansion remarquable sur ce marché et j'ai hâte de pousser ceci plus loin à mesure que nous bâtissons sur notre offre de maintenance et agrandissons notre plateforme ParkViewtm de service de triage à distance. » Je me suis engagé à continuer à fournir la meilleure qualité dans les services et la plus grande innovation dans les solutions afin de dynamiser la productivité du matériel et les performances des centres de données pour nos clients de la zone EMEA. »

« Sean rejoint une équipe des plus solides sur la Zone EMEA qui a pris un essor rapide au cours des dernières années, » a ajouté Chris Adams, président-directeur général de Park Place Technologies. « Sean a une expérience avérée de la conduite de l'excellence et de la croissance dans l'entreprise : son travail au Canada en est la preuve. Nous sommes enchantés de voir Sean rejoindre notre région EMEA et nous sommes impatients de le voir réussir. »

À propos de Park Place Technologies :

Fondée en 1991, Park Place Technologies offre aux centres de données de TI une alternative après-garantie pour la maintenance de matériel de stockage, serveur et mise en réseau. Avec un accès 24h/24, 7j/7 à un centre de contact mondial, une assistance par les ingénieurs les plus qualifiés de l'industrie et un vaste éventail de services en tête du secteur et couronnés de récompenses comme son ParkViewtm, Park Place Technologies donne à ses clients les moyens d'améliorer leur vitesse opérationnelle et de maximiser leur durée de fonctionnement. Avec plus de 16 000 clients comprenant des fabricants d'équipement d'origine (FEO) de tout premier rang, les services de Park Place Technologies recouvrent 36 000 centres de données dans plus de 141 pays.

