La CNOOC dynamise le développement du secteur chinois du GNL, au LNG2019





BEIJING, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), le plus grand producteur de pétrole et de gaz offshore du pays, prend les devants en vue de faciliter l'innovation en matière de technologies, de gestion et de modèles commerciaux, renforçant sans cesse l'essor des industries du GNL.

La CNOOC s'attache à fournir de l'énergie propre de façon stable et fiable et l'entreprise a déjà élaboré deux modèles d'approvisionnement en gaz naturel, a déclaré Yang Hua, le président de la CNOOC, lors de la cérémonie d'ouverture de la 19e Conférence et exposition internationales sur le gaz naturel liquéfié (GNL2019), qui s'est tenue le 2 avril à Shanghai.

Yang a souligné que le gaz naturel constitue chaque jour un peu plus l'épine dorsale de la transition énergétique mondiale et que le GNL s'installe progressivement comme la forme la plus active d'approvisionnement en gaz naturel.

En Chine, le GNL est devenu une source importante de gaz naturel, prenant une prépondérance particulière lors des périodes de pointe le long de la côte, ce qui le place toujours plus au coeur du système d'approvisionnement en gaz naturel en Chine, a déclaré Yang, ajoutant que la Chine, deuxième importateur mondial de GNL, a construit 21 terminaux GNL dans le pays, assurant une capacité de réception annuelle de 80 millions de tonnes et en importe plus de 230 millions, contribuant de façon notable à la bonne santé de la filière GNL dans le monde.

Il a également souligné que la CNOOC exploite actuellement dix terminaux méthaniers d'une capacité de réception annuelle de 45,2 millions de tonnes, la société étendant à marche forcée les terminaux méthaniers actuels et en aménageant de nouveaux.

La CNOOC, résolument entreprenante, ouverte et franchissant les étapes, joindra ses efforts à ceux de ses pairs locaux et étrangers, pour approfondir la coopération sur l'ensemble de la chaîne industrielle, afin d'assurer un grand avenir à la filière mondiale du GNL.

Li Hui, le directeur général adjoint de la CNOOC, a également assisté à la cérémonie d'ouverture et est intervenu au forum thématique, le 3 avril.

Les quatre jours du GNL2019, dont le thème est, Le GNL pour un avenir énergétique durable, ont été consacrés aux défis du secteur en vue de satisfaire la demande croissante en sources d'énergie fiables et propres.

Surnommée les Jeux Olympiques de la filière GNL, la Conférence et exposition internationales sur le gaz naturel liquéfié s'est tenue pour la première fois en 1968 et est organisée tous les trois ans.

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 08:05 et diffusé par :