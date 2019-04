Cadillac Fairview et la Société ontarienne de gestion des placements accueillent le Groupe Banque TD dans leur prestigieux immeuble du 160 Front Street West





TORONTO, le 11 avril 2019 /CNW/ - Cadillac Fairview (CF) et la Société ontarienne de gestion des placements (SOGP) (au nom de son client, la Commission du Régime de retraite de l'Ontario) ont annoncé aujourd'hui que le Groupe Banque TD (TD) a signé un contrat de location à long terme en vertu duquel elle occupera 840 000 pieds carrés répartis sur 33 étages au 160 Front Street West. Dans le cadre de la transaction, qui demeure assujettie aux procédures de clôture habituelles, la TD devient en partie propriétaire de l'immeuble. Pour la TD, cet investissement est une décision stratégique qui reflète son bilan positif ainsi que sa vision à long terme en matière d'immobilier au centre-ville.

« Nous sommes heureux d'annoncer que le 160 Front Street West est maintenant entièrement loué. Cette entente avec la TD, notre partenaire de longue date, constitue une occasion importante pour les deux entreprises, a déclaré Wayne Barwise, vice-président à la direction, Développement, Cadillac Fairview. En 1967, CF et la TD ont transformé l'horizon de Toronto avec l'ouverture du Centre Toronto-Dominion, qui a changé à jamais l'intersection des rues King et Bay. Je suis ravi de voir que, plus de 50 ans plus tard, nous continuons à collaborer, à croître et à innover ensemble. »

Compte tenu de son importante présence dans la nouvelle tour, TD a l'occasion de jouer un rôle unique dans sa conception et sa construction. Grâce à ce partenariat avec Cadillac Fairview, la TD pourra façonner l'espace intérieur et l'environnement des employés selon sa vision afin de favoriser la collaboration entre collègues et d'améliorer le déroulement du travail au sein de l'organisation.

« Ce n'est pas tous les jours qu'une organisation a la chance de concevoir un nouveau type de milieu de travail, du début à la fin, a déclaré Paul Whitehead, premier vice-président, Services immobiliers de l'entreprise, TD. La tour du 160 Front Street West créera un campus à aire ouverte et permettra de réinventer l'expérience de travail de nos collègues. Il s'agit d'un élément clé de notre stratégie immobilière dans la région du Grand Toronto visant à transformer la façon dont nos employés travaillent. Des mises à jour à cet effet sont déjà en cours dans plusieurs de nos emplacements du centre-ville de Toronto, notamment au Centre TD, notre bureau phare. »

Conçue par le cabinet d'architectes de renommée mondiale Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, en collaboration avec B+H Architects à titre d'architecte responsable, la tour devrait ouvrir à l'automne 2022. La TD se joint au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario à titre de locataire principal de la tour.

Située tout près du principal carrefour de transport en commun de Toronto, elle compte 1,2 million de pieds carrés d'espaces de bureaux de première qualité répartis sur 46 étages, 339 places de stationnement pour voitures, 492 places de stationnement pour vélos et 12 290 pieds carrés d'espaces commerciaux. Intégrant la plus récente technologie d'immeubles intelligents, le 160 Front Street West est conçu pour obtenir la certification LEEDMD Platine et la certification de la norme WELL Building StandardMD. D'autre part, lorsqu'il entrera en exploitation, l'immeuble sera assujetti aux normes du programme de durabilité primé de CF, Le Vert ça RapporteMD.

« Ce projet témoigne de notre engagement à générer d'excellents résultats à long terme pour nos clients, grâce à l'acquisition et au développement d'actifs de grande qualité, a déclaré Brian Whibbs, directeur général, Immobilier, SOGP. C'est possible lorsque nous travaillons avec des partenaires solides et précieux comme Cadillac Fairview. »

La valeur des grands projets de développement d'immeubles de bureaux en cours de Cadillac Fairview s'élève à 1,5 milliard de dollars, incluant notamment le projet de 479 millions de dollars du 16 York Street à Toronto, réalisé conjointement avec la SOGP, le projet de 200 millions de dollars du campus BMO à CF Toronto Eaton Centre et le projet de 60 millions de dollars de revitalisation du 2 Queen Street West à Toronto.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 323 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à environ 30 milliards de dollars, compte plus de 37 millions de pieds carrés de superficie locative dans 68 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

À propos de la Société ontarienne de gestion des placements

La Société ontarienne de gestion des placements (SOGP) gère un portefeuille de 61,6 milliards de dollars qui englobe plusieurs catégories d'actifs et des stratégies à valeur ajoutée conçues pour atteindre les objectifs financiers importants des clients du secteur public en Ontario. Son mandat consiste à fournir aux grandes institutions du secteur public des services de gestion de placement, notamment des conseils sur la constitution de portefeuilles, un meilleur accès à diverses gammes de catégories d'actifs et des capacités de gestion du risque très perfectionnées. La SOGP est une organisation autonome, indépendante du gouvernement et elle est dirigée par un conseil d'administration composé de professionnels hautement qualifiés. Pour en savoir plus, visitez le site www.imcoinvest.com et suivez-nous sur Twitter @IMCOinvest.

Au sujet du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (« la TD » ou « la Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 25 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (au Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (aux États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 12 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,3 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

