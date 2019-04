Dealer.com, propriété de Cox Automotive Canada, annonce un partenariat avec CarGurus





Une solution de marketing numérique de premier plan se joint à un grand site d'achat d'automobile en ligne afin de renforcer les liens avec les acheteurs de voitures

MISSISSAUGA, ON, le 11 avril 2019 /CNW/ - Dealer.com, une propriété de Cox Automotive Canada et la solution de marketing numérique et le partenaire de premier plan des concessionnaires, a annoncé sa collaboration avec CarGurus, un chef de file mondial du marché de l'automobile en ligne.

La nouvelle alliance permettra aux clients de Dealer.com d'afficher leur inventaire de véhicules sur le site de CarGurus. Ainsi, chaque client aura l'occasion de présenter ses véhicules à la base de consommateurs en forte expansion de CarGurus.

« L'un des principaux objectifs de notre partenariat avec CarGurus est de permettre à nos clients de joindre plus de consommateurs et de vendre plus de voitures », a déclaré Maria Soklis, présidente, Cox Automotive Canada.

Dealer.com, qui a fait ses preuves en matière d'innovation et de technologies révolutionnaires, offre une plateforme intégrée de sites Web, de publicité numérique et de services gérés, chacun soutenu par des équipes de soutien stratégique qui configurent des solutions pour chaque client unique. Cela permet aux concessionnaires d'offrir à leurs clients une expérience d'achat en ligne plus personnalisée.

CarGurus a la réputation d'inspirer de la confiance et de faire preuve de transparence en ce qui concerne le processus d'achat de voitures. Il aide les acheteurs à effectuer facilement des recherches parmi les sélections de voitures locales, à trouver des offres intéressantes et à communiquer avec les concessionnaires les mieux classés.

« Nous sommes heureux de nous associer à Dealer.com, car cela permettra à un plus grand nombre de concessionnaires au Canada d'afficher l'inventaire de leurs véhicules sur CarGurus, a déclaré Diego Sanson, vice-président du développement du commerce international chez CarGurus. En tant que plateforme de vente automobile en ligne qui connaît la croissance la plus rapide au Canada par rapport à ses plus proches concurrents*, CarGurus permet d'acquérir de façon efficace des clients, ce qui aide les concessionnaires à entrer en contact avec les clients prêts à acheter un véhicule, et avec ceux qui veulent vendre leurs véhicules. »

* La liste personnalisée de Comscore MMX® Multi-Plaform inclut les sites Web suivants : CarGurus, Kijiji.CA Cars, AutoTrader.ca. Variation en pourcentage du nombre moyen de visiteurs uniques par mois du T4 2017 au T4 2018, CA.

À propos de Dealer.com Canada

Dealer.com offre une solution intégrée regroupant publicité, création de sites Web et gestion de contenu qui permet aux constructeurs, aux groupes de concessionnaires, aux détaillants et aux agences de tirer parti de technologies de pointe et d'une base de données incomparable pour mieux joindre et mobiliser leurs clients. L'entreprise est profondément attachée à sa culture de l'innovation et met l'accent sur la santé et le bien-être, ce qui en fait l'un des lieux de travail les plus attrayants et un partenaire précieux pour les détaillants automobiles. Au Canada, Dealer.com fait partie du réseau de Cox Automotive Canada. Pour en apprendre davantage, consultez le site : dealer.com/canada/fr/.

À propos de CarGurus

Fondé en 2006, CarGurus (Nasdaq: CARG) est un cybermarché d'automobiles mettant en contact les acheteurs et les vendeurs de véhicules neufs et usagés à l'échelle mondiale. La société utilise une technologie exclusive, des algorithmes de recherche et l'analyse de données pour apporter confiance et transparence à l'expérience de recherche de véhicule, et aider les utilisateurs à trouver de bonnes affaires chez les concessionnaires les mieux notés. CarGurus est le plus grand site de magasinage automobile aux États-Unis selon le nombre de visiteurs uniques mensuels (source : Comscore Media Metrix Multi-Platform®, ressource/information - secteur automobile, audience totale, T4 2018, États-Unis [Série concurrentielle : CarGurus.com, Autotrader.com, Cars.com, TrueCar.com]). En plus des États-Unis, CarGurus exploite des plateformes en ligne au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Pour en savoir plus sur CarGurus, consultez le site ca.cargurus.com/fr.

À propos de Cox Automotive Canada

Cox Automotive facilite l'achat, la vente et la propriété de véhicules pour tous. À l'échelle mondiale, ses quelque 34 000 employés et sa famille de marques, soit Dealer.com®, Dealertrack®, HomeNet®, Kelley Blue Book®, Manheim®, NextGear Capital®, Ready Logistics®, RMS Automotive®, vAuto®, VinSolutions®, Xtime®, et bien d'autres marques dans d'autres pays, se dévouent avec passion à aider des millions d'acheteurs de véhicules, des dizaines de milliers de clients de concessionnaires automobiles sur cinq continents et beaucoup d'autres acteurs de l'industrie automobile à prospérer pour des générations à venir. Cox Automotive est une filiale de Cox Enterprises inc., une société privée d'Atlanta affichant des revenus de plus de 20 milliards de dollars américains. https://coxautoinc.ca/fr/

