OSMO et L'Oréal Canada joignent leurs forces pour propulser l'écosystème startup montréalais





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - OSMO a l'immense plaisir de vous annoncer aujourd'hui le lancement d'un programme d'innovation ouverte avec L'Oréal Canada, chef de file de l'industrie des cosmétiques au Canada et leader en beauté technologique. Le but de ce partenariat est de rapprocher L'Oréal Canada de l'écosystème des startups afin d'implanter des solutions technologiques innovantes au sein de ses opérations, d'optimiser l'expérience client, tout en faisant briller l'excellence des startups technologique d'ici.

Trouver des solutions sur mesure à des défis inédits

L'entente s'inscrit dans la vision d'OSMO de rapprocher les entrepreneurs d'ici et les grandes entreprises d'envergure mondiale. Ce nouveau programme d'innovation ouverte avec L'Oréal Canada affirme avec force cette vision stratégique. D'un côté, le programme fait profiter aux entrepreneurs montréalais et canadiens des ressources étendues de L'Oréal Canada ainsi qu'à l'accès à un potentiel client d'envergure. En retour, L'Oréal Canada bénéficie des apprentissages qui découlent d'une collaboration avec les entrepreneurs en technologies.

« Les entrepreneurs et les grandes organisations ont définitivement intérêt à travailler main dans la main. OSMO s'est donnée comme objectif de rapprocher les grandes entreprises de l'écosystème startup au cours des prochaines années. C'est une grande fierté pour nous de compter sur le soutien de L'Oréal Canada comme l'un de nos principaux partenaires », souligne Patrick Gagné, PDG d'OSMO.

« Le digital a transformé radicalement L'Oréal dans le monde et au Canada. Les nouvelles technologies, quant à elles, ouvrent de nouveaux horizons à la beauté et un partenariat comme celui avec OSMO, contribuera grandement à l'atteinte de notre objectif d'être pionnier, champion et leader de la Beauty tech », a pour sa part affirmé Frank Kollmar, PDG de L'Oréal Canada.

« Ce partenariat avec OSMO s'inscrit dans la stratégie digitale de L'Oréal Canada dont l'un des objectifs est de toujours être à l'affût et à l'avant-garde des innovations technologiques. La proximité avec la communauté start-up montréalaise nous permettra une grande accessibilité à tout ce que le Montréal technologique a à offrir en termes de talents », a quant à lui souligné Robert Beredo, CDO de L'Oréal Canada.

L'Oréal Canada invite les entrepreneurs à un appel de projets préliminaire

Pour marquer le début de cette nouvelle entente, les entrepreneurs sont invités à participer à un appel de projets préliminaires. Sont attendus au rendez-vous, tous les entrepreneurs de startups oeuvrant en technologie, que ce soit la gestion de la donnée, l'intelligence artificielle, le marketing ou la vente. Les dates des programmes seront annoncées sous peu.

Vous êtes une startup en technologie? Informez-vous davantage ici : https://osmoinnovation.org/loreal-canada-open-innovation

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,280 milliards de dollars en 2018 et compte plus de 1 300 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 36 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017 et viens de lancer le programme de soutien Femmes en numérique en 2019.

À propos d'OSMO

Organisme à but non lucratif, OSMO a comme mission de pourvoir au développement de l'écosystème des entreprises en démarrage locales et d'assurer que Montréal se retrouve au top 20 de l'écosystème mondial des entreprises. Les réalisations phares d'OSMO incluent : Innocité, Startupfest et AI For Good Summer Lab. Grâce à la Maison Notman, OSMO offre un milieu vibrant et accessible à tous et à toutes, favorise la collaboration, le transfert des connaissances et le partage des savoir-faire entre les différents acteurs de la communauté entrepreneuriale. Pour en savoir davantage, rendez-vous au www.osmomtl.org .

