CleverTap annonce un financement de 26 M$, mené par Sequoia India, avec un nouvel apport de Tiger Global Management, pour impulser l'innovation dans la technologie de gestion du cycle de vie client





Ces investissements viendront renforcer l'innovation produits et les capacités fonctionnelles axées sur la science des données afin que les entreprises puissent optimiser à l'échelle l'expérience client

SAN FRANCISCO, 11 avril 2019 /CNW/ - CleverTap, plateforme de gestion du cycle de vie client, a annoncé aujourd'hui un tour de table de série B, mené par Sequoia India, pour un montant de 26 M$, avec la participation de Tiger Global Management, un nouvel investisseur, et d'Axel, un investisseur existant. Cet apport de capitaux, qui porte la valorisation de l'entreprise à plus de 150 M$, permettra d'accélérer l'enrichissement des capacités et l'échelle des produits CleverTap, axés sur la science des données, afin de répondre à la demande croissante de sa plateforme de gestion du cycle de vie client.

Avec la plateforme CleverTap, les entreprises peuvent proposer, en temps réel, des expériences omnicanal à des millions de clients. D'autre part, profitant du moteur de mégadonnées et d'IA de CleverTap, elles peuvent analyser des milliards d'actions utilisateurs, offrant ainsi aux équipes à vocation marketing et croissance, à chaque étape du parcours client, un contexte client immédiat. CleverTap, dont le chiffre d'affaires augmente de 250 % d'une année sur l'autre depuis 2015, a généré aussi un chiffre d'affaires supplémentaire de plus de 2 milliards de dollars pour ses clients.

« Sequoia India est heureuse de mener cette ronde de financement en faveur de l'une des jeunes entreprises SaaS à la croissance la plus rapide », a déclaré Mohit Bhatnagar, directeur général de Sequoia Capital India Advisors. « Si vous êtes chef de produit et que vous ne sachiez pas ce que fait CleverTap, vous risquez de rater la promotion que vous convoitez. »

« Les technologies marketing sont en pleine mutation et nous estimons que CleverTap est bien placée pour aider les entreprises de consommation à augmenter sensiblement la valeur à vie de leurs clients », a déclaré Scott Shleifer, associé chez Tiger Global.

« CleverTap répond aux impératifs de croissance et de fidélisation des applications grand public les plus dynamiques telles que GO-JEK, Fandango, Hotstar et Zilingo. Propulsée par la nouvelle génération de fonctionnalités axées sur la science des données, CleverTap permet aux entreprises d'automatiser leur décisionnel marketing, ce qui se traduit par de meilleurs résultats commerciaux. Nous sommes ravis de pouvoir apporter notre expertise à CleverTap et l'aider dans sa mission », a déclaré Prashanth Prakash, associé chez Accel.

« Nous sommes en train de bâtir CleverTap dans une perspective à long terme. L'apport de Tiger Global aux capitaux déjà investis par Sequoia India, Accel et Recruit Holdings constitue un formidable soutien à nos efforts d'innovation et à notre succès. Au fond, nous sommes persuadés que chaque entreprise bénéficiera des investissements que nous continuons à faire dans notre plateforme », a expliqué Sunil Thomas, chef de la direction et cofondateur de CleverTap.

Encore récemment, CleverTap a ouvert son siège social APAC à Singapour et a élargi sa présence sur le continent américain et en Europe pour servir des marques à forte croissance.

À propos de CleverTap

CleverTap, une plateforme de gestion du cycle de vie client, aide les marques à offrir, à grande échelle, des expériences merveilleuses. Plus de 8 000 sociétés autour du globe, dont Vodafone, Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip et BookMyShow, font confiance à CleverTap pour mettre à exécution des offres personnalisées et renforcer l'impact du marketing omnicanal tout au long du cycle de vie client. CleverTap est appuyée par des sociétés de capital-risque de premier ordre, dont notamment Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings, et exerce ses activités à San Francisco, Londres, Singapour, Mumbai et Bengaluru. Pour en savoir plus, rendez-vous sur clevertap.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

