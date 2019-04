Vista Global va acquérir JetSmarter dans le cadre de sa stratégie de numérisation du marché mondial de l'aviation privée à la demande





Fournit à Vista Global une plateforme technologique qui rompt avec les habitudes de ce secteur d'activité et compte déjà plus de deux millions de téléchargements ;



Vista Global s'appuiera sur la science des données complexes, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA) pour fournir à ses clients la meilleure valeur possible à l'échelle mondiale ;

Vista Global devient la première entreprise à offrir à des clients de l'aviation privée une gamme numérique complète de solutions de vol assorties de différentes options de réservation permettant à tout moment de s'envoler sur-le-champ pour n'importe quelle destination ;

L'accès à une flotte plus large et l'excellence opérationnelle enrichiront l'expérience pour la base de clients existante de JetSmarter, qui bénéficiera désormais de la présence mondiale de Vista Global ;

Clearlake Capital, Jefferies Financial Group et d'autres investisseurs de JetSmarter rejoignent la famille des actionnaires de Vista Global.

DUBAÏ, ÉAU, et FORT LAUDERDALE, Floride, États-Unis, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vista Global, un leader mondial des solutions de vol d'affaires, annonce avoir conclu un accord visant à acquérir JetSmarter, afin de créer le marché numérique mondial à la demande.

La technologie de marché innovante de JetSmarter aidera Vista Global à concrétiser sa stratégie de numérisation, en fournissant à l'ensemble des clients un service exceptionnel de bout en bout et une expérience de réservation extrêmement fluide. Cette acquisition permettra à Vista Global de renforcer sa position remarquable en offrant à chaque client de l'aviation privée la plus large gamme de services et de technologies avancées.

Suite à l'établissement d'un fructueux partenariat numérique avec XOJET, JetSmarter apportera donc ses capacités numériques à l'ensemble du groupe Vista Global. La plateforme novatrice de JetSmarter sera par conséquent intégrée à la technologie back-end des marques de Vista Global VistaJet, Vista Lease et XOJET. L'intégration améliorera notablement la simplicité et la rapidité du processus de réservation pour les 150 000 passagers voyageant avec les sociétés de Vista Global chaque année, en s'appuyant sur son impressionnante persévérance à fournir aux clients les solutions les plus à l'avant-garde de la technologie dans le secteur de l'aviation privée.

Fondateur et Président de Vista Global, Thomas Flohr a déclaré : « L'acquisition d'aujourd'hui représente une étape importante pour Vista Global dans l'accélération et l'exécution de notre vision de numériser toute l'offre de l'aviation privée. Les clients d'aujourd'hui veulent de la rapidité, de la fiabilité et un bon rapport qualité-prix, ce qui, dans le monde actuel, n'est possible qu'avec la technologie. La portée et l'infrastructure de Vista Global permettront à JetSmarter de faire son entrée sur la scène internationale et d'y réaliser pleinement son potentiel. Grâce à la technologie de JetSmarter, l'offre leader du marché proposée par Vista Global aux abonnés du programme et aux clients « à la demande » sera numérisée. »

Depuis sa fondation en 2012, JetSmarter est devenu le principal fournisseur de services activés par la technologie pour l'aviation d'affaires avec, à ce jour, deux millions de téléchargements. Aujourd'hui, la plateforme numérique de JetSmarter permet aux abonnés et aux clients à la demande de réserver des vols privés ou partagés de manière instantanée.

Suite à l'acquisition, les clients de JetSmarter bénéficieront de la portée, des ressources et de l'expertise opérationnelle du groupe Vista Global. Sa base croissante de clients aura accès à une flotte élargie, où que le client se trouve dans le monde, et profitera des standards les plus élevés de l'aviation privée en rejoignant la famille Vista Global. Les clients bénéficieront du service de haut niveau du groupe et d'une expérience exceptionnelle de vol.

Steven Langman, Managing Director et cofondateur de Rhône Capital, a ajouté : « Vista Global franchit une nouvelle étape majeure dans son développement. L'acquisition de JetSmarter s'inscrit totalement dans la mission de l'entreprise : transformer la nature de l'aviation d'affaires et offrir à sa base croissante de clients un accès fluide et rapide à ses services via l'innovation numérique. »

Behdad Eghbali, Managing Partner et cofondateur de Clearlake Capital Group, a déclaré : « Vista Global est le leader incontesté du marché, animé d'une vision spécifique, consistant à consolider et transformer numériquement ce secteur d'activité fragmenté. L'accès à la flotte mondiale de Vista Global, l'expérience d'un service exceptionnel de bout en bout ainsi qu'une équipe de gestion de classe internationale se combineront au leadership de JetSmarter en matière de technologie numérique, notamment en termes de réservations numériques et de crowdsourcing du service « à la demande », pour poursuivre l'expansion du leadership de Vista Global. Nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec Thomas Flohr et la talentueuse équipe de direction de Vista Global, et nous sommes convaincus que, en unissant ses forces avec Vista Global, JetSmarter s'épanouira et révolutionnera la transformation numérique de ce secteur d'activité. »

La transaction devrait être achevée au deuxième trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'expiration de la période d'attente applicable conformément au Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (loi Hart-Scott-Rodino sur les améliorations de la législation antitrust). Dans le cadre de la transaction, tous les investisseurs de JetSmarter, y compris Clearlake Capital et Jefferies Financial Group, deviendront investisseurs de Vista Global, soutenant ainsi sa future croissance. Jefferies LLC a joué le rôle de conseiller financier de JetSmarter.

À propos de Vista Global Holding

Vista Global Holding est le leader mondial des solutions de vol d'affaires. Groupe mondial ayant son siège social au DIFC de Dubaï, Vista Global intègre un portefeuille unique de sociétés offrant des solutions « asset lite » destinées à couvrir tous les aspects essentiels de l'aviation d'affaires : couverture mondiale de vols garantie et à la demande, location et financement d'avions, et technologies aéronautiques de pointe.

Fondé par Thomas Flohr, le groupe a pour mission d'industrialiser et de consolider davantage le secteur fragmenté de l'aviation, et de mener le changement pour offrir aux clients les solutions de vol les plus avancées et la meilleure valeur possible à tout moment et en tout point du globe. Le groupe possède VistaJet, Vista Lease, XOJET (flotte et ventes) ainsi que, dès la clôture de la transaction décrite dans le présent document, JetSmarter. Les connaissances de Vista Global et sa compréhension de l'ensemble des aspects du secteur d'activité lui permettent de fournir la meilleure offre de bout en bout ainsi que les meilleurs services et technologies aux clients et plateformes de l'aviation d'affaires.

Vista Global ne possède et n'exploite aucun avion. Tous les vols sont exécutés par des transporteurs aériens directs du groupe Vista Global certifiés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou les États-Unis et détenant une licence FAA / enregistrés auprès du DOT, ainsi que par des opérateurs partenaires détenant une participation minoritaire sans contrôle dans XOJET Aviation LLC. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.vistaglobal.com

À propos de JetSmarter

JetSmarter est une communauté mondiale de passagers privilégiant une expérience de voyage haut de gamme. En s'appuyant sur la technologie et un modèle d'économie partagée, JetSmarter donne aux utilisateurs la possibilité de créer des vols à la demande ou de réserver des places individuelles sur des vols créés par d'autres passagers, ce qui permet d'économiser plusieurs milliers par rapport à un voyage privé classique.

JetSmarter propose un certain nombre de programmes, tels que Private Charters, pour lequel JetSmarter agit uniquement en tant que mandataire dans l'organisation du vol, et Public Charters, pour lequel JetSmarter agit en tant que mandant dans l'achat et la revente du transport aérien. JetSmarter ne possède et n'exploite aucun avion. Tous les vols sont exécutés par des transporteurs aériens détenant une licence FAA et enregistrés auprès du DOT.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.jetsmarter.com

Les photos accompagnant ce communiqué sont disponibles sur :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/694d6b39-6bb4-4f37-8849-4c1def3639a2

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b23cc41a-40c6-48b9-862e-539073fcd0da

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 07:30 et diffusé par :