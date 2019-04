Savaria annonce que son chef de la direction, Marcel Bourassa, s'est engagé à acheter 4 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de son placement privé et annonce les résultats préliminaires du premier trimestre de 2019





LAVAL, Québec, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, Savaria Corporation (« Savaria ») (TSX : SIS), a conclu un accord le 1er avril 2019 avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Desjardins Marchés des Capitaux portant sur la vente de 5 000 000 actions ordinaires (les « actions ») en tant que placement privé par voie de prise ferme, à un prix de 14,15 $ par action (le « prix d'offre »), pour un produit brut à la Société de 70 750 000 $ (le « placement »).

Pour ce placement, en plus des 71 000 actions que les initiés de Savaria s'étaient initialement engagés à souscrire, Savaria annonce que Marcel Bourassa, son président et chef de la direction, s'est engagé, au gré du syndicat, à souscrire jusqu'à 283 000 actions supplémentaires au prix de l'offre pour un produit total de 4 004 450$ (les « actions supplémentaires »).

Dans le cas où Marcel Bourassa achetait les actions supplémentaires en totalité, il souscrirait, avec Jean-Marie Bourassa, chef de la direction financière de la Société, et Sébastien Bourassa, vice-président, Exploitation et intégration de la Société, pour un total de 354 000 actions pour un produit total de 5 009 100 $, représentant 7,1% des actions vendues dans le cadre du placement.

Résultats préliminaires pour le premier trimestre de 2019

Dans le contexte du placement, Savaria annonce ses résultats préliminaires pour le premier trimestre de 2019. La Société prévoit que ses revenus pour le premier trimestre seront d'environ 84 M $ et son BAIIA ajusté(1) légèrement supérieur à 10 M $, soit une augmentation de 48 % et 26 % respectivement par rapport à la période comparable en 2018.

Ces résultats préliminaires sont basés sur les informations dont disposait Savaria à la date du présent communiqué et sont sujets à révision lors de la finalisation des états financiers consolidés trimestriels de Savaria. Les résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2019 seront publiés le 15 mai 2019.

À la même occasion, Savaria réaffirme ses prévisions pour l'ensemble de son exercice 2019 concernant des revenus de 385 à 400 millions de dollars et un BAIIA ajusté compris entre 55 et 60 millions de dollars.

(1) Ce ratio est présenté à titre indicatif seulement et représente une mesure de la santé financière surtout utilisée par les milieux financiers. Il représente le calcul suivant : Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement, coûts d'acquisition d'entreprises réalisées et non réalisées, ajustement de la valeur des stocks acquis, charge de rémunération à base d'actions, provision pour la restructuration des opérations de Garaventa Lift en Chine, produit provenant d'une réclamation d'assurance, gain sur instrument financier et frais de litige. Il n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes.

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d'accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, ainsi que des lève-personne. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée ainsi que des surmatelas et oreillers en mousse pour le marché de la consommation et certains produits pour le marché industriel. Savaria fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. La Société réalise environ 75 % de ses revenus à l'extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle exploite un réseau de vente comptant environ 500 distributeurs à travers le monde et 28 bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne Italie, République tchèque et Pologne), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1?400 personnes mondialement et ses usines sont situées au Canada : à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine) et à Milan (Italie).

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » à l'égard de Savaria, qui pourraient notamment, mais sans s'y limiter, comprendre des éléments relatifs à l'avenir de l'entreprise, se rapportant à son rendement financier ou d'exploitation, aux coûts et au calendrier d'acquisitions futures, aux besoins de capitaux supplémentaires et aux questions de réglementation. Le plus souvent, mais non invariablement, l'énoncé prospectif peut être identifié par l'emploi de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévisions », « l'intention de », « anticipe », « croit », de certaines de leurs variantes (incluant les variantes négatives) ou de déclarations que certains événements, résultats ou actions « pourraient », « devraient » ou « seront » pris, surviendront ou seront atteints. Ces énoncés mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire différer sensiblement les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Savaria à l'égard de ceux qui sont exposés dans les énoncés prospectifs. Tels facteurs comprennent, entre autres, des incertitudes générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que Savaria ait tenté d'identifier les principaux éléments susceptibles de faire différer les mesures, événements ou résultats actuels de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient influer sur la réalité et produire des résultats imprévus. Les énoncés prospectifs contenus ici sont valables à la date dudit communiqué de presse.

