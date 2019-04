Groupe ADF Inc. annonce les résultats de l'exercice terminé le 31 janvier 2019





FAITS SAILLANTS

Les produits à 135,1 millions de dollars, en baisse par rapport à l'exercice précédent, en lien avec l'incertitude causée par les tarifs douaniers.

Flux de trésorerie liés aux opérations en hausse de 8,0 millions de dollar, à 11,7 millions de dollars.

Résultat net négatif de 0,4 million de dollars comparativement à un résultat net négatif de 7,2 millions de dollars un an plus tôt.

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 219,5 millions de dollars au 31 janvier 2019, en hausse de 134 millions de dollars par rapport au 31 janvier 2018.

TERREBONNE, QC, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX) a clos l'exercice 2019 avec des produits de 135,1 millions de dollars comparativement à des produits de 180,5 millions de dollars lors de l'exercice précédent. Cette baisse des produits s'explique principalement par la perte de trois contrats majeurs en début d'exercice suite à la mise en place des tarifs sur l'importation d'acier aux États-Unis. Bien que la Société ait été en mesure de signer de nouveaux contrats depuis, l'impact de la perte de ces contrats sur le niveau de fabrication n'a pas pu être récupéré.

La marge brute, en pourcentage des produits, est passée de 8,9 % au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2018, à 7,1 % pour l'exercice clos le 31 janvier 2019. Ce recul de la marge brute s'explique en majeure partie par l'impact que la baisse des volumes de fabrication mentionné auparavant a eu sur l'absorption des frais fixes de la Société.

Pour l'exercice terminé le 31 janvier 2019, ADF a enregistré un résultat net négatif de 0,4 million de dollars (-0,01 $ par action, de base et dilué) comparativement à un résultat net négatif de 7,2 millions de dollars (-0,22 $ par action, de base et dilué) un an plus tôt. Il est important de noter que la Société avait enregistré une charge d'impôt non récurrente et non monétaire de 9,2 millions de dollars lors du dernier trimestre de l'exercice terminé le 31 janvier 2018. Cette charge avait été rendue nécessaire suite à la modification du taux d'imposition fédéral américain de filiales américaines de Groupe ADF et de la non-reconnaissance d'actifs d'impôt différé de ces filiales américaines suite au règlement d'un audit fiscal.

Au 31 janvier 2019, la Société disposait d'un fonds de roulement de 31,8 millions de dollars, tandis que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, net des facilités de crédit, ont augmenté de 4,7 millions de dollars par rapport à la même date, un an plus tôt.

La Société demeure en solide position pour poursuivre ses opérations courantes et mener à bien ses projets de développement.

La Société a été en mesure de finaliser des nouveaux contrats totalisant tout près de 200 millions de dollars au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2019, amenant ainsi son carnet de commandes à 219,5 millions de dollars à cette date, comparativement à 85,5 millions de dollars au 31 janvier 2018, et ce, en excluant les nouveaux contrats totalisant 73 millions de dollars annoncés le 12 février dernier. La majorité des projets en main seront réalisés progressivement d'ici la fin de l'exercice se terminant le 31 janvier 2021.

Faits saillants financiers





Exercices terminés les 31 janvier 2019 2018 (en milliers de $ CA et en dollars par action) $ $ Produits 135 073 180 474 BAIIA 1 945 8 436 Résultat avant charge d'impôt sur le résultat (2 393) 2 172 Résultat net de l'exercice (374) (7 213) -- par action, de base (0,01) (0,22) -- par action, dilué (0,01) (0,22) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers) 32 635 32 633 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué, en milliers) 32 635 32 633

Perspectives

« Malgré un début d'exercice marqué par l'incertitude liée à la négociation du traité de libre-échange et, surtout de l'imposition de tarifs douaniers sur l'acier, nous pouvons tirer certaines conclusions tout de même positives de cet exercice » a indiqué M. Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction.

« Nous avons en effet annoncé tout près de 200 millions de dollars en nouveaux contrats au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2019, sans compter les 73,0 millions de dollars annoncés en plus depuis cette date et nous avons amélioré notre situation d'encaisse, améliorant la trésorerie net de la facilité de crédit de près de 5,0 millions de dollars » a conclu M. Paschini.

Dividende

Le 10 avril 2019, Groupe ADF a annoncé le versement d'un dividende semestriel de 0,01 $ par action avec droit de vote subalterne et par action avec droit de vote multiple, qui sera payé le 15 mai 2019 aux actionnaires inscrits en date du 30 avril 2019.

Conférence téléphonique avec les investisseurs

Un appel conférence avec les investisseurs se tiendra le 11 avril 2019 à 10 h (heure de Montréal) afin de discuter des résultats de l'exercice terminé le 31 janvier 2019.

Pour participer, composez le 1-888-390-0549 quelques minutes avant le début de l'appel. Les personnes qui ne peuvent participer pourront écouter l'enregistrement de cet appel à compter de jeudi, le 11 avril 2019 à 13 h, jusqu'à 23 h 59 jeudi, le 18 avril 2019, en composant le 1-888-259-6562 suivi du code d'accès 158733 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre à l'appel en mode écoute.

Assemblée annuelle des actionnaires

L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF Inc. aura lieu le :

Date : Mercredi, 12 juin 2019



Heure : 11 h



Endroit : Imperia Hôtel & Suites

2935, boul. de la Pinière, Terrebonne (Québec) Canada

Les résultats du premier trimestre se terminant le 30 avril 2019 seront également dévoilés lors de cette assemblée annuelle.

À propos de Groupe ADF Inc.

Groupe ADF Inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Mesures non conformes aux IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elle puisse être comparable à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction, ainsi que les investisseurs, estiment toutefois qu'elle leur procure des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité de la Société, ainsi que sa capacité de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du rapport de gestion de la Société pour la définition de cet indicateur et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE





Aux 31 janvier 2019 2018 (en milliers de dollars canadiens) $ $





ACTIF



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 164 4 905 Débiteurs 29 919 33 099 Retenues sur contrat 6 227 4 933 Actifs d'impôt exigible courants 859 927 Actifs sur contrat 17 952 ? Produits en cours ? 30 314 Stocks 8 349 5 150 Instruments financiers dérivés ? 300 Charges payées d'avance et autres actifs courants 1 638 2 428 Total des actifs courants 69 108 82 056 Actifs non courants



Immobilisations corporelles 89 375 88 378 Immobilisations incorporelles 3 312 3 197 Autres actifs non courants 1 417 1 627 Total de l'actif 163 212 175 258





PASSIF



Passifs courants



Découvert bancaire ? 1 907 Facilités de crédit 6 605 10 150 Créditeurs et autres passifs courants 16 857 29 308 Passifs d'impôt exigible courants 422 422 Passifs sur contrat 10 920 ? Produits reportés ? 3 435 Instruments financiers dérivés 184 ? Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an 2 272 2 066 Total des passifs courants 37 260 47 288





Passifs non courants



Dette à long terme 24 939 26 135 Passifs d'impôt différé 3 921 6 053 Autres passifs non courants 197 ? Total du passif 66 317 79 476





CAPITAUX PROPRES



Capital-actions 68 120 68 120 Surplus d'apport 6 432 6 423 Cumul des autres éléments du résultat global 6 648 4 706 Résultats non distribués 15 695 16 533 Total des capitaux propres 96 895 95 782 Total du passif et des capitaux propres 163 212 175 258

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT





Exercices terminés les 31 janvier 2019 2018 (en milliers de dollars canadiens et en dollars par action) $ $





Produits 135 073 180 474 Coût des marchandises vendues 125 520 164 352 Marge brute 9 553 16 122 Frais de vente et d'administration 12 181 12 109 Charges financières nettes 1 784 1 608 (Gain) perte sur change (2 019) 233

11 946 13 950 Résultat avant (recouvrement) charge d'impôt sur le résultat (2 393) 2 172 (Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat (2 019) 9 385 Résultat net de l'exercice (374) (7 213) Résultat par action



-- Par action, de base et dilué (0,01) (0,22) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 32 635 32 633 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué (en milliers) 32 635 32 633

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL





Exercices terminés les 31 janvier 2019 2018 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Résultat net de l'exercice (374) (7 213) Autres éléments du résultat global (a) :



Écarts de change sur conversion des établissements à l'étranger 2 131 (2 035) Résultat global de l'exercice 1 757 (9 248)





a) Seront ultérieurement reclassés au résultat net.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES













Capital-actions Surplus

d'apport Cumul des autres

éléments du résultat

global Résultats

non

distribués Total (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ $











Solde au 1er février 2017 68 088 6 422 6 741 24 399 105 650 Résultat net de l'exercice ? ? ? (7 213) (7 213) Autres éléments du résultat global ? ? (2 035) ? (2 035) Résultat global de l'exercice ? ? (2 035) (7 213) (9 248) Rémunération à base d'actions ? 16 ? ? 16 Options levées 32 (15) ? ? 17 Dividendes ? ? ? (653) (653) Solde au 31 janvier 2018 68 120 6 423 4 706 16 533 95 782

























Capital-actions Surplus

d'apport Cumul des autres

éléments du résultat

global Résultats

non

distribués Total (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ $











Solde au 1er février 2018 68 120 6 423 4 706 16 533 95 782 Résultat net de l'exercice ? ? ? (374) (374) Autres éléments du résultat global ? ? 2 131 ? 2 131 Résultat global de l'exercice ? ? 2 131 (374) 1 757 Nouvelle norme IFRS 9 appliquée ? ? (189) 189 -- Rémunération à base d'actions ? 9 ? ? 9 Dividendes ? ? ? (653) (653) Solde au 31 janvier 2019 68 120 6 432 6 648 15 695 96 895

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE





Exercices terminés les 31 janvier 2019 2018 (en milliers de dollars canadiens) $ $





ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES



Résultat net de l'exercice (374) (7 213) Éléments sans effet sur la trésorerie :



Amortissement des immobilisations corporelles 4 206 4 029 Amortissement des immobilisations incorporelles 367 394 Perte non réalisée sur instruments financiers dérivés 484 396 (Gain) perte sur change hors trésorerie (2 781) 1 744 Rémunération à base d'actions (533) ? (Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat (2 019) 9 385 Provision pour dépréciation des stocks 352 (55) Charges financières nettes 1 784 1 608 Autres 7 (39) Résultat net ajusté pour les éléments sans effet sur la trésorerie 1 493 10 249 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (1) 10 182 (7 243) Impôt sur le résultat recouvré ? 656 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 11 675 3 662





ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



Acquisition d'immobilisations corporelles (3 273) (4 831) Acquisition d'immobilisations incorporelles (482) (671) Produit de la cession d'immobilisations corporelles 35 175 Disposition des placements en actions 217 ? Subventions publiques 210 ? Autres 13 9 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (3 280) (5 318)





ACTIVITÉS DE FINANCEMENT



Variation des facilités de crédit (3 545) (3 159) Émission de la dette à long terme ? 10 702 Remboursement de la dette à long terme (1 544) (945) Émission d'actions avec droit de vote subalterne ? 17 Dividendes versés (653) (653) Intérêts versés (1 774) (1 603) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (7 516) 4 359 Effet des fluctuations du taux de change sur les flux de trésorerie 287 (39) Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 1 166 2 664 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 2 998 334 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 4 164 2 998





(1) Les composantes du poste « Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement » se détaillent comme suit :







Exercices terminés les 31 janvier 2019 2018 (en milliers $ CA) $ $





Débiteurs 5 601 (11 514) Retenues sur contrat (936) (1 516) Actifs sur contrat/Produits en cours 13 477 (10 121) Stocks (3 413) 1 760 Charges payées d'avance et autres actifs courants 851 (1 330) Créditeurs et autres passifs courants (12 553) 13 203 Passifs sur contrat/Produits reportés 6 955 2 275 Autres passifs non-courants 200 ? Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 10 182 (7 243)

INFORMATION SECTORIELLE

La Société exerce ses activités dans un seul secteur opérationnel soit l'industrie de la construction non résidentielle, principalement aux États-Unis et au Canada. Ce secteur inclut les champs d'expertise suivants : la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux.







Exercices terminés les 31 janvier 2019 2018 (en milliers $ CA) $ $





Produits



Canada 3 518 16 027 États-Unis 131 555 164 447

135 073 180 474











Aux 31 janvier 2019 2018 (en milliers $ CA) $ $





Actifs non courants (1)



Canada 48 750 49 508 États-Unis 45 355 43 694

94 105 93 202





(1) Les actifs non courants incluent principalement les immobilisations corporelles et incorporelles, les crédits d'impôt à l'investissement et d'autres actifs non courants.

Les produits provenant des clients externes ont été attribués à chaque pays sur la base de l'emplacement du projet.

Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2019, la Société a réalisé 79 % de ses produits auprès de trois (3) clients représentant chacun 10 % et plus de ses produits (85 % auprès de trois (3) clients au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2018).

Le tableau qui suit, présente le détail des produits relatifs à chacun de ces clients :







Exercices terminés le 31 janvier 2019 2018

États-Unis États-Unis (en milliers $ CA) $ $ Client A 60 503 81 120 Client B ? 43 106 Client C 32 480 ? Client D ? 29 375 Client E 13 168 ?

106 151 153 601

