/R E P R I S E -- Avis aux médias - Discussion sur l'environnement en compagnie du président de Cascades et du Dr David Suzuki/





KINGSEY FALLS, QC, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche du Jour de la Terre, Cascades (TSX: CAS), chef de file dans la récupération et la fabrication de produits verts d'emballage et de papiers tissu, invite les représentants des médias à son centre de tri d'Ottawa pour une discussion sur la récupération, le recyclage, l'économie circulaire et l'environnement en présence de M. Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades, du Dr David Suzuki, célèbre environnementaliste, et d'un groupe d'élèves impliqués dans le réseau des ÉcoÉcoles de l'Ontario. Cette discussion sera animée par le chroniqueur et animateur Frédéric Choinière, qui traite régulièrement des questions environnementales.

Le président de Cascades profitera également de l'occasion pour procéder à une annonce spéciale concernant une nouvelle initiative de développement durable que l'entreprise déploiera en Ontario.

L'événement se terminera par une visite du centre de tri pour démontrer aux participants la boucle circulaire que prennent les papiers et cartons une fois déposés dans le bac de récupération.

Date : Le jeudi 11 avril 2019



Heure : 13 h 00



Endroit : Cascades Recovery Ottawa

2811, Sheffield Road, Ottawa, Ontario, K1B 3V8



Participants : Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades

Dr David Suzuki, célèbre environnementaliste

Élèves et représentants du réseau ÉcoÉcoles de l'Ontario

Frédéric Choinière, chroniqueur et animateur

Il est important de noter que l'événement se tiendra à l'intérieur du centre de tri, un endroit non chauffé. Prévoir des vêtements en fonction de la température extérieure. Des équipements de protection seront fournis aux participants pour la visite du centre de tri. Souliers plats et fermés requis.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

