Un nouveau rapport de Colliers International et de CMS révèle une pénurie importante de logements étudiants dans les PECO

L'étude révèle une pénurie importante de logements étudiants dans les PECO - la valeur potentielle est de quatre milliards d'EUR

Varsovie s'avère être la ville des PECO la moins bien pourvue en logements étudiants, suivie de Budapest

32% des investisseurs interrogés sont déjà actifs dans le secteur du logement étudiant dans les PECO ou prévoient de l'être à court ou moyen terme

91% des investisseurs estiment que le secteur du logement étudiant dans les PECO gagnera en importance d'ici huit ans

LONDRES, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport de Colliers International et de CMS, le cabinet d'avocats international, révèle que l'Europe centrale et orientale sera confrontée à une pénurie importante de logements étudiants dans les dix prochaines années. Le troisième rapport annuel conjoint sur l'immobilier, intitulé Le logement étudiant dans les PECO - la prochaine belle affaire ?, analyse l'évolution du secteur du logement étudiant dans les six principaux PECO : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie et sonde les investisseurs sur la pertinence du logement étudiant dans les PECO en tant que classe d'actifs et leurs attentes pour l'avenir.

Plus de 32 % des investisseurs interrogés dans le cadre du rapport sont actifs dans le domaine du logement étudiant dans les PECO ou envisagent de l'être. La Pologne figure comme le principal marché des investisseurs actuels et de ceux qui prévoient d'y investir à l'avenir (50 % des répondants), suivie de la République tchèque (28 %) et de la Hongrie (14 %). Comme le révèle le rapport, dans de nombreuses régions, la demande prévue sera beaucoup plus forte que l'offre.

D'après le rapport, la plupart des villes des PECO souffriront d'un déficit important de logements étudiants d'ici à 2028. En utilisant le modèle de l'offre et de la demande, correspondant à une hypothèse calculée du nombre d'étudiants étrangers en ville par rapport au nombre de lits disponibles, il s'avère que Varsovie connaîtra la plus forte pénurie de logements en 2028 (-8 399 lits), suivie de Budapest (-3 679), Cracovie (-1 227), Prague (-1 795) et Bratislava (-298). Bucarest serait la seule ville en situation excédentaire. Dans ce cas de figure et si l'on compte un lit par chambre à coucher, la valeur implicite du stock s'élève à 1,22 milliard d'EUR.

