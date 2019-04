Groupe MTY annonce ses résultats du premier trimestre





À noter que depuis le 1er décembre 2018, la Société applique IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Les soldes comparatifs présentés pour chaque trimestre de l'exercice clos le 30 novembre 2018 ont été retraités pour refléter l'application de cette norme comptable. Pour de plus amples renseignements, consulter la section du rapport de gestion qui porte sur les modifications comptables.

Le chiffre d'affaires réseau a atteint 687,8 millions de dollars, soit une hausse de 27 % par rapport au T1 2018.

Le BAIIA s'est hissé à 28,4 millions de dollars, ce qui représente un bond de 47 % par rapport au T1 2018.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont chiffrés à 26,8 millions de dollars pour le trimestre.

À la fin du trimestre, le réseau comptait 5 941 établissements en activité.

Pour le T1 2019, le résultat net attribuable aux propriétaires s'est établi à 14,7 millions de dollars, soit 0,59 $ par action.

La Société a acquis la majorité des actifs de Casa Grecque le 10 décembre 2018.

La Société a annoncé une hausse de 10 % de son dividende trimestriel le 21 janvier 2019.

MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et exploitant de multiples concepts de restauration, a annoncé aujourd'hui ses résultats du premier trimestre clos le 28 février 2019.

« Nous sommes très satisfaits de nos résultats du premier trimestre, d'autant plus qu'il coïncide avec la saison la plus calme de l'année. Le BAIIA a grimpé de 47 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, grâce aux acquisitions et à la croissance interne, malgré le mauvais temps qui sévit aux États-Unis, surtout sur la côte Ouest. De plus, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont doublé par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 26,8 millions de dollars, continuant sur leur belle lancée. Nous avons également poursuivi notre expansion en concluant une nouvelle acquisition en cours de trimestre et une autre en mars. Enfin, nous avons bonifié notre dividende de 10 % en janvier, ce qui témoigne de notre confiance dans nos capacités futures à générer des liquidités », déclare Eric Lefebvre, chef de la direction de MTY.

« Pour l'exercice 2019, nous prévoyons une compétition sans relâche et une volatilité accrue des bénéfices en raison de l'imprévisibilité des conditions météo et des fluctuations des prix des produits de base et des devises, poursuit-il. Pour la suite, nous garderons le cap sur notre stratégie visant à maximiser la valeur pour les actionnaires en intégrant nos plus récentes acquisitions, en ajoutant de nouveaux établissements sous nos bannières existantes et en recherchant d'autres possibilités d'acquisition pour accroître notre part de marché. »





Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données par action et les marges) T1 2019 T1 2018 (chiffres ajustés en fonction de l'IFRS 15) Chiffre d'affaires réseau(1) 687 800 541 500 Produits 107 297 75 489 BAIIA(1) 28 376 19 368 Marge du BAIIA (en %)(1) 26,4 % 25,7 % Franchises - Marge du BAIIA (en %)(1) 47,1 % 43,3 % Bénéfice avant impôt 19 186 11 341 Résultat net attribuable aux propriétaires 14 748 44 276 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 26 757 13 703 BPA de base 0,59 2,07 BPA dilué 0,58 2,07 BPA de base normalisé 0,59 0,41





(1) Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin de ce communiqué.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Réseau :

À la fin du trimestre, MTY comptait 5 941 établissements en activité dans son réseau, dont 82 exploités par la Société et 5 859 franchisés. La répartition géographique des établissements est demeurée stable : 46 % aux États-Unis, 45 % au Canada et 9 % à l'international.

et 9 % à l'international. Le chiffre d'affaires réseau a bondi de 27 % par rapport à 2018, atteignant 687,8 millions de dollars. Cette croissance est principalement attribuable aux récentes acquisitions.

Le chiffre d'affaires des établissements comparables a baissé de 1,4 % par rapport à la même période l'an dernier. Au Canada , il a légèrement augmenté, enregistrant ainsi une hausse pour le sixième trimestre consécutif. En Ontario , la croissance continue. En Colombie-Britannique, le mouvement positif amorcé l'an dernier se poursuit, la croissance dépassant 8 %. En Alberta , le chiffre d'affaires des établissements comparables a progressé pour le quatrième trimestre consécutif. En Saskatchewan , un redressement s'est opéré en 2019, si bien que le premier trimestre affiche une croissance légèrement positive. Le chiffre d'affaires des établissements comparables aux États-Unis a baissé à cause des répercussions des intempéries sur notre segment des friandises glacées. La côte Ouest, qui représente 47 % du chiffre d'affaires réseau aux États-Unis, a pâti des épisodes de froid extrême, lesquels ont causé un recul de 4 %. C'est en Californie que le chiffre d'affaires des établissements comparables a connu la plus forte baisse, soit plus de 5 % par rapport à la même période l'an dernier. Cette chute a été partiellement compensée par une hausse du chiffre d'affaires des établissements comparables sur la côte Est.

, il a légèrement augmenté, enregistrant ainsi une hausse pour le sixième trimestre consécutif. En , la croissance continue. En Colombie-Britannique, le mouvement positif amorcé l'an dernier se poursuit, la croissance dépassant 8 %. En , le chiffre d'affaires des établissements comparables a progressé pour le quatrième trimestre consécutif. En , un redressement s'est opéré en 2019, si bien que le premier trimestre affiche une croissance légèrement positive. Le chiffre d'affaires des établissements comparables aux États-Unis a baissé à cause des répercussions des intempéries sur notre segment des friandises glacées. La côte Ouest, qui représente 47 % du chiffre d'affaires réseau aux États-Unis, a pâti des épisodes de froid extrême, lesquels ont causé un recul de 4 %. C'est en Californie que le chiffre d'affaires des établissements comparables a connu la plus forte baisse, soit plus de 5 % par rapport à la même période l'an dernier. Cette chute a été partiellement compensée par une hausse du chiffre d'affaires des établissements comparables sur la côte Est. Le chiffre d'affaires des restaurants d'Imvescor, qui n'est pas inclus dans le chiffre d'affaires consolidé des établissements comparables, a augmenté de 0,2 % au premier trimestre, une hausse portée par Ben & Florentine et Mikes.

MTY :

Les produits de la Société ont augmenté de 42 %, passant de 75,5 millions de dollars à 107,3 millions, principalement grâce aux acquisitions du Groupe Restaurants Imvescor et de Casa Grecque.

Le coût des ventes et autres charges d'exploitation ont augmenté de 41 %, passant de 56,1 millions de dollars à 78,9 millions. La hausse, principalement due aux acquisitions et à l'augmentation des salaires, a été atténuée par une diminution des honoraires professionnels, des coûts de résiliation de contrats de location, ainsi que des loyers et des redevances versées aux franchisés-maîtres. En pourcentage des ventes, le coût des ventes et les autres charges d'exploitation ont diminué, passant de 74,3 % à 73,6 %.

Le BAIIA a augmenté de 47 % pour atteindre 28,4 millions de dollars, soit 26,4 % des ventes, comparativement à 19,4 millions de dollars, ou 25,7 % des ventes, à la même période l'an dernier.

Le résultat net attribuable aux propriétaires a diminué pour s'établir à 14,7 millions de dollars, ou 0,59 $ par action (0,58 $ par action sur une base diluée), comparativement à 44,3 millions de dollars, ou 2,07 $ par action (2,07 $ par action sur une base diluée), pour la même période en 2018. En cause, un rajustement du taux d'imposition américain estimatif utilisé pour calculer la charge d'impôt différé au premier trimestre de 2018. Abstraction faite de ce rajustement non récurrent, le résultat net attribuable aux propriétaires aurait été de 8,8 millions de dollars en 2018, soit 0,41 $ par action (0,41 $ par action sur une base diluée).

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Au premier trimestre de 2019, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 26,8 millions de dollars, comparativement à 13,7 millions pour la même période en 2018. Exclusion faite de la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement, des impôts sur les bénéfices et des intérêts payés, les activités d'exploitation ont généré 28,7 millions de dollars en flux de trésorerie au premier trimestre de 2019, contre 19,6 millions pour le premier trimestre de 2018, ce qui représente une hausse de 46 %, qui s'explique surtout par une augmentation du BAIIA.

Au 28 février 2019, la Société disposait d'une encaisse de 40,4 millions de dollars, et sa dette à long terme - sous forme de retenues sur acquisition et de facilités de crédit - s'élevait à 284,6 millions de dollars.

Le 21 janvier 2019, la Société a donné son aval pour une augmentation de 10 % du dividende trimestriel, qui est ainsi passé à 0,165 $ par action ordinaire.

ACQUISITION

Le 10 décembre 2018, la Société a complété l'acquisition de la majorité des actifs de Casa Grecque pour une contrepartie totale de 22,0 millions de dollars, dont 20,9 millions financés à partir de l'encaisse de MTY et de sa marge de crédit courante. Des passifs nets s'élevant à 0,2 million de dollars ont été pris en charge tandis qu'une retenue de 1,3 million de dollars était effectuée.

ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DE CLÔTURE

Le 21 mars 2019, la Société a annoncé qu'une de ses filiales à 100 % avait acquis la majorité des actifs de South Street Burger pour une contrepartie totale d'environ 5,1 millions de dollars. Un montant total d'environ 4,1 millions de dollars a été payé à la clôture, financé à partir de l'encaisse de MTY et de sa marge de crédit courante. Des passifs nets s'élevant à 0,2 million de dollars ont été pris en charge tandis qu'une retenue de 0,8 million de dollars était effectuée. Au 10 avril 2019, aucune allocation préliminaire du prix d'achat n'a encore été effectuée.

TÉLÉCONFÉRENCE

MTY tiendra une conférence téléphonique le 11 avril 2019, à 8 h 30 (heure de l'Est), pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 647-788-4922 (pour les participants de Toronto et d'outre-mer) ou le 1-877-223-4471 (pour les participants d'ailleurs en Amérique du Nord). Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1?800-585-8367 et en entrant le code 1483329. Cet enregistrement sera accessible du jeudi 11 avril 2019, à 11 h 30 (heure de l'Est), jusqu'au jeudi 18 avril 2019, à 23 h 59 (heure de l'Est).

À PROPOS DU GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration rapide et informelle sous environ 75 bannières au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le coeur bat au rythme de ses marques, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 35 ans, il a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration rapide et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec environ 5 900 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le BAIIA (bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements), la croissance du chiffre d'affaires des établissements comparables, le chiffre d'affaires réseau, et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement, des impôts sur les bénéfices et des intérêts payés sont des indicateurs financiers largement reconnus, mais ils n'ont pas une définition standard au sens des Normes internationales d'information financière (« IFRS »). La Société utilise ces indicateurs pour évaluer la performance de l'entreprise, puisqu'ils reflètent ses activités courantes. Reportez-vous à la section « Respect des Normes internationales d'information financière » de son rapport de gestion.

DÉCLARATION LIBÉRATOIRE

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes et des facteurs futurs et autres qui pourraient faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société ou du secteur diffèrent substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué, ces renseignements peuvent inclure des termes tels « anticipe », « estime », « s'attend à », « peut », « croit », « planifie », une conjugaison au futur ou au conditionnel de ces verbes et d'autres formulations. Ces renseignements reflètent des attentes à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué. La Société n'a aucune obligation d'actualiser ou de réviser les énoncés prospectifs en fonction d'éléments nouveaux si ce n'est en vertu de la loi. Des renseignements additionnels sont disponibles dans les rapports de gestion de la Société, disponibles sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com.

Note aux lecteurs : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les notes connexes pour le premier trimestre clos le 28 février 2019 sont accessibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur le site Web de la Société, à l'adresse https://mtygroup.com/fr/.

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 06:55 et diffusé par :