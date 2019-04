IDEMIA lance des cartes à puce à sécurité renforcée, résistantes aux ordinateurs quantiques





Au coeur de la sécurité numérique, les cryptosystèmes asymétriques sont la pièce maîtresse de l'infrastructure à clés publiques (PKI), mais également de l'authentification sécurisée, des identités numériques et des services de confiance, entre autres. Ils sont d'ailleurs largement déployés dans des éléments sécurisés afin d'assurer l'authentification sûre des personnes et des objets (IoT).

Or, selon toute vraisemblance, les ordinateurs quantiques seront en mesure, d'ici 20 ans, de casser de nombreux algorithmes cryptographiques (RSA ou ECC, notamment).

Afin de produire des cartes à puce à résistance quantique, IDEMIA, leader mondial de l'Identité Augmentée, a intégré dans un élément sécurisé/carte à puce un algorithme post-quantique asymétrique qui crée une signature infalsifiable en cas d'utilisation d'un ordinateur quantique pour une authentification renforcée. La signature de documents prend ainsi moins de 2 secondes, ce qui garantit une expérience utilisateur fluide. Ces cartes à puce IDEMIA intègrent désormais la résistance by design.

IDEMIA est l'une des seules entreprises à proposer des crypto systèmes asymétriques résistant aux possibilités des ordinateurs quantiques, qui s'appuient sur des éléments sécurisés/cartes à puce, offrant portabilité et confidentialité des éléments secrets (clés et codes PIN/biométriques).

Cette solution préfigure la migration de la sécurité numérique vers des systèmes intégrant une résistance aux possibilités des ordinateurs quantiques : infrastructure à clés publiques, authentification sécurisée des personnes et des objets (IoT) et services de confiance tels que les signatures électroniques.

Grâce à cette toute nouvelle solution de cartes à puce, IDEMIA va répondre aux besoins opérationnels de clients tels que des agences de sécurité et des organismes publics, dont des ministères de la défense, en matière d'authentification, d'accès logique, de suivi des actions, ou encore de chiffrement et de protection des données.

« IDEMIA est le partenaire de confiance à même d'aider les agences nationales de sécurité, les gouvernements, mais également le secteur privé, à garantir la sécurité en permanence », déclare Jean-Christophe Fondeur, Vice-Président Exécutif en charge des activités de R&D chez IDEMIA. « Grâce à cette innovation, IDEMIA prouve qu'il est possible d'intégrer un algorithme post-quantique dans une carte à puce. Nos équipes de R&D ont en effet à coeur de toujours proposer des technologies de pointe, afin d'aider nos clients à anticiper l'avenir, avec une longueur d'avance. »

