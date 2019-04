Tetra Bio-Pharma et Ovensa?s'engagent à collaborer pour lutter contre le cancer du cerveau





OTTAWA, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tetra Bio-Pharma Inc. («?Tetra?» ou la «?Société?») (TSX-V : TBP) (OTCQB : TBPMF), a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente de collaboration avec la société Ovensa Inc. («?Ovensa?») en vue de l'évaluation de TRIOZANMC, une plateforme de nanomédecine exclusive pour la livraison ciblée de cannabinoïdes aux cellules des tumeurs cérébrales.



«?Le glioblastome multiforme (GBM) est un type courant et mortel de cancer du cerveau et a tristement coûté la vie au sénateur américain John McCain ainsi qu'au chanteur du groupe Tragically Hip, Gordon Downie. Notre collaboration avec Ovensa permettra d'évaluer si la plateforme TRIOZANMC permet la livraison ciblée de cannabinoïdes vers une tumeur cérébrale. Certaines études publiées soulèvent déjà de l'intérêt scientifique quant au potentiel thérapeutique des cannabinoïdes pour ce type de tumeur. Si les résultats démontrent une livraison ciblée des cannabinoïdes vers le cerveau, l'utilisation de cette plateforme comme complément à la radiothérapie ou à la chimiothérapie pourrait accroître l'efficacité du traitement. Cette technologie fait également l'objet de recherches portant sur sa capacité à livrer un anticorps au cerveau dans le cadre d'une collaboration entre Ovensa et Takeda Pharmaceutical. Notre collaboration avec Ovensa s'inscrit dans notre programme de recherche continu sur le cancer,?» a déclaré le Dr Guy Chamberland, chef de la direction et conseiller scientifique en chef de Tetra Bio-Pharma.

« La plateforme de livraison TRIOZANMC d'Ovensa offre une grande flexibilité technique pour la conception de nanomédicaments personnalisés selon divers paramètres comme le profil pathologique, génétique et moléculaire, le ciblage cellulaire, le type de charge moléculaire, la voie d'administration et les combinaisons multiples. La collaboration actuelle vise à concevoir un agent nanothérapeutique ciblé double-cannabinoïdes de lutte contre le glioblastome élaboré à l'aide de la plateforme de livraison TRIOZANMC permettant d'obtenir des effets synergiques lorsque jumelée à des outils thérapeutiques comme la chimiothérapie, la radiothérapie et l'immunothérapie », a indiqué le président et chef de la direction d'Ovensa, M. Stéphane Gagné.

À propos du glioblastome multiforme (cancer du cerveau)

Le glioblastome multiforme (GBM) est la plus fréquente et la plus maligne des tumeurs gliales et le taux de survie au GBM à 5 ans est de moins de 5 %. Son incidence dans la plupart des pays d'Europe et d'Amérique du Nord est d'environ 2 à 3 cas pour 100 000 personnes par année. Le besoin médical non comblé relativement au GBM s'observe par le manque de progrès et d'amélioration du traitement au niveau de la survie globale dans cette indication au cours des dernières années.

À propos d'Ovensa Inc

Ovensa est une société de stade préclinique qui oeuvre à combattre la résistance thérapeutique inhérente aux maladies complexes en élaborant des nanothérapies avancées à l'aide de sa plateforme de livraison exclusive TRIOZANMC. La société consacre ses efforts à mettre au point ses principaux médicaments candidats, tout en développant un bassin de nouvelles nanothérapies potentielles en collaboration avec des sociétés pharmaceutiques en vue d'applications dans les domaines du système nerveux central (SNC) et de l'immuno-oncologie. Pour de plus amples renseignements, visiter : www.ovensa.com

À propos de Tetra Bio-Pharma

Tetra Bio-Pharma (TSX-V: TBP) (OTCQB: TBPMF) est un chef de file biopharmaceutique dans la recherche et l'élaboration de médicaments à base de cannabinoïdes qui mène un essai clinique autorisé par Santé Canada et évalué par la FDA dans le but d'offrir des médicaments sur ordonnance et traitements novateurs aux patients et à leurs fournisseurs de soins de santé. La société a plusieurs filiales qui participent à la mise en place d'un portefeuille avancé et grandissant de produits biopharmaceutiques, de santé naturelle et de médecine vétérinaire contenant du cannabis et d'autres éléments provenant de plantes médicinales. Gardant les patients au coeur de son travail, Tetra Bio-Pharma cherche à fournir la validation scientifique rigoureuse et les données sur la sécurité requises pour l'inclusion dans l'industrie biopharmaceutique existante par les organismes de réglementation, les médecins et les assureurs.

