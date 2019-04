PROCÈS V. MÉDIATION Un procès et une médiation simulés donnent lieu à des solutions très différentes visant à réparer le même faux pas médical. À l'exception du juge et de la médiatrice, tous les rôles sont interprétés par des étudiants du Collège Jean-Eudes. Un scénario de M e Véronique Collard.

12 h 45