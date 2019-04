TRANSTEX acquiert l'actif TopKit de SmartTruck - Aérodynamique de précision pour remorques





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW/ - TRANSTEX LLC, un chef de file dans la conception et la fabrication de solutions aérodynamiques et de technologies de sécurité routière, a annoncé aujourd'hui l'acquisition des actifs TopKit et LeadEdge de SmartTruck, une société d'aérodynamique de précision basée à Greenville en Caroline du Sud.

Cette transaction représente une acquisition stratégique importante pour TRANSTEX, car elle remplit la promesse de fournir aux clients des solutions de pointe qui maximisent leurs économies en carburant. Le TopKit, certifié EPA SmartWayMD, est conforme à la norme CARB. Il redirige l'air vers l'arrière de la remorque pour réduire la traînée, de plus, il s'installe sur les semi-remorques fermées, les remorques réfrigérées et les camions porteurs équipés de portes battantes ou coulissantes. Le LeadEdge améliore le flot d'air entre le camion et la remorque ainsi qu'entre les remorques en tandem.

« Cette acquisition stratégique nous permet de travailler encore plus étroitement avec nos clients et de leur fournir des solutions additionnelles qui les aident à demeurer concurrentiels », a déclaré Mathieu Boivin, président et chef de la direction de TRANSTEX.

« Avec ces nouveaux produits aérodynamiques dans notre banque de propriété intellectuelle, nous allons créer de nouvelles synergies avec notre investissement continu en recherche et développement. En tirant parti de notre expertise en ingénierie, nous développerons de nouveaux produits et perfectionnerons nos solutions afin que ces innovations appuient notre stratégie de croissance à long terme. »

Cet achat d'actifs complète la gamme de produits aérodynamiques EDGE de TRANSTEX. Par exemple, la nouvelle combinaison de EDGE SkirtsMC et TopKit permet aux fabricants de remorques de certifier leurs remorques pour être conformes à la phase 2 des règlements CARB concernant les GES aux États-Unis et au Canada.

« Pendant des années, la majorité des flottes les plus admirées aujourd'hui ont choisi d'équiper leurs remorques soit avec les jupes TRANSTEX EDGE SkirtsMC, soit avec les TopKits Aero de SmartTruck », explique Todd McGuire, vice-président des ventes chez TRANSTEX. « Cette acquisition combine donc deux innovateurs respectés de l'industrie et sera bénéfique tant pour les fournisseurs de flottes que pour les fournisseurs de remorques. Ceux qui cherchent à combiner les deux technologies chez un seul fournisseur peuvent maintenant amener l'efficacité énergétique, la rentabilité et la conformité réglementaire nord-américaine à un tout autre niveau en 2019 et pour les années à venir. »

TRANSTEX développe et fabrique des solutions qui offrent aux exploitants d'une flotte la capacité de réduire sensiblement la consommation de carburant et d'améliorer la sécurité des véhicules. Pionnière dans la fabrication des solutions aérodynamiques, TRANSTEX domine le secteur sur les plans de la performance, de la fiabilité et de la valeur et offre des solutions matérielles et logicielles qui améliorent la rentabilité des clients.

