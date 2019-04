/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre O'Regan se rendra à Toronto pour assister au Forum des politiques publiques et procéder au lancement officiel de l'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones/

L'Institut du Québec (IDQ) publiait aujourd'hui un rapport intitulé Sortir de la pauvreté au Québec : Analyse de la pauvreté, des inégalités et de la mobilité sociale. Les auteurs y présentent un portrait de la distribution de la richesse au Québec,...

Le comité de la relève formé de l'ADGMQ, de la COMAQ et de l'UMQ, en collaboration avec l'AIMQ, la COMBEQ, le GRHMQ et le RIMQ, a le plaisir de remettre 21 bourses pour l'embauche d'un stagiaire dans 21 municipalités et MRC à la grandeur du Québec...