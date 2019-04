Sous-financement du transport scolaire - La CSDM met en demeure un transporteur de Montréal





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Nouvel élément dans la crise qui menace le transport scolaire au Québec : à la suite de plusieurs problèmes directement liés à la rareté de main-d'oeuvre rencontrés par le transporteur Autobus Transco (1988) Inc., la Commission scolaire de Montréal (CSDM) a envoyé le 4 avril dernier une mise en demeure au transporteur afin de lui signifier une possible rupture de contrat.

«?Le 5 avril, nous avons reçu un mémo interne pour nous aviser que notre taux d'absentéisme mettait en péril les contrats que notre employeur détient avec la CSDM. Or, le réel problème, ce n'est pas qu'il y ait des absences, ce qui est normal dans toutes les entreprises, mais plutôt le fait que notre employeur, bien malgré lui, ne dispose pas de remplaçantes ou remplaçants pour faire face à ces absences. Nous nous retrouvons donc à recevoir cette menace de perdre notre emploi si la CSDM décide de retirer des circuits à notre employeur. En plus de ne pas recevoir une rémunération adéquate, qui tient compte du travail que nous accomplissons à chaque jour d'école, nous devons porter le fardeau de cette rémunération trop faible pour attirer et retenir la main-d'oeuvre dans notre secteur. C'est carrément insultant d'être pris au piège de la sorte?», de dénoncer Carole Laplante, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco (STTT-CSN).

«?Dans le secteur du transport scolaire, nous sommes témoins à chaque semaine de problèmes en lien avec la rareté de main-d'oeuvre qui sévit dans notre domaine. Les employeurs, et ce n'est pas de leur faute, n'ont tout simplement pas de remplaçantes ou remplaçants pour faire face aux divers congés normaux, qu'ils soient pour maladie ou pour d'autres raisons fondées. Ce faisant, des salarié-es se présentent au travail malades, des cadres doivent prendre le volant, des parcours doivent être doublés ou peuvent ne pas être faits, ce qui occasionne des problèmes de transport, de sécurité, des retards et des erreurs dans les trajets, de préciser Stephen P. Gauley, président du Secteur transport scolaire (STS) de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Pour nous, il est clair que tous ces problèmes sont liés au manque de main-d'oeuvre, et, plus précisément, au sous-financement du transport scolaire et aux salaires insuffisants qui en découlent.?»

«?Les salarié-es du transport scolaire touchent un taux horaire moyen de 17,86 $ l'heure -- pour un revenu annuel moyen de 19?288 $ --, alors que d'autres reçoivent 12,07 $ l'heure, un taux avoisinant le salaire minimum, sans autres avantages sociaux. Or, dans le cadre d'un processus rigoureux d'évaluation de l'emploi de conductrice et de conducteur de véhicule scolaire, un comité de travail formé par des organisations syndicales, le gouvernement et les associations de transporteurs a fixé un taux horaire minimal de référence à 19,14 $ l'heure en janvier 2015, ce qui représente actuellement un taux indexé de 20,02 $ l'heure à l'embauche, sans évidemment tenir compte de l'ancienneté. Les graves problèmes de recrutement, de rétention et de pénurie de conductrices et conducteurs de véhicule scolaire que nous connaissons actuellement sont directement liés à ces mauvaises conditions de travail?», de renchérir Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN.

Au Québec, plus de 521?000 écoliers, soit un peu plus de 60 % de tous les élèves du primaire et du secondaire, montent à bord des autobus scolaires tous les jours.

Le STTT-CSN compte près de 330 membres responsables d'environ 300 parcours de transport scolaire. Le STS regroupe environ 3000 travailleuses et travailleurs membres de la FEESP-CSN. Celle-ci compte plus de 425 syndicats affiliés, représentant environ 60?000 syndiqué-es dans le domaine des services public et parapublic.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 300?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

