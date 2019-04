Vestiaire Collective revoit sa structure de commissions, consolidant ainsi sa position comme le site de revente de mode la plus désirable au monde





PARIS, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- Vestiaire Collective, le leader mondial de la revente de vêtements d'occasion, révèle aujourd'hui des changements significatifs dans sa structure de commissions. Les commissions seront réduites de façon conséquente, assurant ainsi à Vestiaire Collective une attractivité considérable dont bénéficieront acheteurs et vendeurs.

L'industrie de la revente de luxe détient une part de marché de 8% et est valorisé à plus de 260 milliards d'euros. Les analystes prévoient que cette part de marché double d'ici 2022. En effet de plus en plus de consommateurs se tournent vers la revente comme moyen durable d'accéder aux produits qu'ils désirent, les prochaines années s'avéreront donc être un tournant majeur pour l'industrie d'occasion de luxe. Grâce à son fort ADN mode, Vestiaire Collective est parfaitement placé pour conquérir de nouvelles parts de marché autour d'un inventaire unique et désirable, d'une communauté mondiale engagée, et de contrôles rigoureux de qualité et d'authenticité.

Dans le cadre de la nouvelle vision de l'entreprise, sous l'impulsion de son PDG Max Bittner, Vestiaire Collective révèle une refonte significative de sa structure de commissions assurant que Vestiaire Collective demeure le site de revente de seconde main le plus compétitif sur le marché. Les nouveaux changements réduiront la commission et les prix de 10% en moyenne sur l'ensemble de ces produits, ce qui signifie que du jour au lendemain les prix des pièces hautement désirables deviendront encore plus accessibles. La baisse des commissions aura également un impact positif sur les vendeurs qui pourront vendre leurs articles à un rythme plus rapide. Ce changement aura un impact significatif sur les clients qui cherchent à acheter et à vendre des pièces à des prix plus accessibles, ainsi que des articles entrant dans la catégorie rare et très haut de gamme avec une commission plafonnée.

"Cette restructuration des commissions est l'un des premiers changements majeurs que j'ai voulu apporter à l'entreprise depuis mon arrivée chez Vestiaire Collective en début d'année. Cette baisse significative des commissions encouragera plus de vendeurs à visiter le site, sachant qu'ils pourront vendre leur article à un taux rapide tout en réalisant un profit important. Pour les acheteurs, cela signifie qu'ils peuvent acheter les pièces désirables qu'ils ont toujours voulues à des prix encore plus accessibles. Je crois que donner à nos utilisateurs une valeur plus impactante est le moyen le plus puissant pour les garder engagés et enthousiastes. Il s'agit d'un moment important pour Vestiaire Collective pour demeurer plus que jamais le site leader de la mode et du luxe d'occasion authentifiés." Max Bittner, CEO Vestiaire Collective.

Vestiaire Collective continuera d'offrir le même niveau de service exceptionnel à travers tous les points de contact avec sa clientèle, depuis l'inventaire soigneusement entretenu et sélectionné jusqu'au contrôle rigoureux de la qualité physique, en passant par les vérifications méticuleuses de l'authenticité. Assurant également un excellent service client. La société assure la conservation et la connexion des armoires les plus convoitées au monde, tout en offrant une nouvelle façon fiable et durable d'acheter et de vendre de la mode pré-aimée.

Les modifications de la commission seront mises en oeuvre le 10 avril 2019.

Vestiairecollective.com est le premier site mondial de revente de mode et de luxe d'occasion authentifiés. La plateforme, unique en son genre grâce à son catalogue soigneusement sélectionné de plus de 900 000 articles, encourage les consommateurs à se joindre à l'économie circulaire comme alternative durable à la fast fashion. Une fois vendues, les pièces sont contrôlées par des experts sur leur qualité et leur authenticité. Lancé à Paris en octobre 2009, Vestiairecollective.com compte plus de 8 millions de membres dans 50 pays, avec des bureaux à Paris, Londres, New York, Milan, Berlin et Hong Kong

