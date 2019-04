Communauto accélère sa croissance pour ses 25 ans





Nouveaux territoires desservis, presque 300 nouveaux véhicules et Auto-mobile devient FLEX

MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Communauto, le plus important service d'autopartage au Canada et le plus grand opérateur à Montréal, fêtera en 2019 son 25e anniversaire. L'entreprise amorce en grand la nouvelle année avec de nouveaux véhicules et en élargissant son territoire de desserte :

L'offre en mode libre-service sans réservation Auto-mobile augmentera sa taille de 23% (+135 véhicules) à Montréal. Avec plus de 720 VLS hybrides ou électriques , Communauto continue d'être le plus important opérateur de ce type de service à Montréal.

(+135 véhicules) à Montréal. Avec plus de , Communauto continue d'être le plus important opérateur de ce type de service à Montréal. 150 véhicules s'ajouteront en station pour répondre au besoin de la demande « avec réservation », le volet « traditionnel » de Communauto, dont l'offre passera à près de 1300 véhicules au Québec dont plus de 1000 à Montréal.

pour répondre au besoin de la demande « avec réservation », le volet « traditionnel » de Communauto, dont l'offre passera à près de 1300 véhicules au Québec dont plus de 1000 à Montréal. La zone de desserte des véhicules Auto-mobile sera aussi étendue aux Arrondissements Saint-Laurent et LaSalle ce qui permettra de porter à 14 (sur 19) le nombre d'arrondissements couverts par le service.

sera aussi étendue aux Arrondissements Saint-Laurent et ce qui permettra de porter à 14 (sur 19) le nombre d'arrondissements couverts par le service. De nouvelles stations de véhicules permettront d'augmenter l'accessibilité du service dans plusieurs secteurs de la région métropolitaine :

de véhicules permettront d'augmenter l'accessibilité du service dans plusieurs secteurs de la région métropolitaine : 6 nouvelles stations (+31%) s'ajouteront aux 19 existantes dans l'Arrondissement Ahuntsic-Cartierville.



Le service sera renforcé dans l'Arrondissement Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie et dans les secteurs de Griffintown et Mercier-Est.

et dans les secteurs de Griffintown et Mercier-Est.

Des stations verront le jour pour la première fois sur le territoire de la Ville de Côte Saint-Luc .

. La nouvelle Corolla 2020, essence et hybride, fera son apparition dans le parc « en station » de Communauto.

Autre changement important, Auto-mobile fera peau neuve avec une nouvelle identité visuelle et s'appellera dorénavant FLEX.

« FLEX comme dans FLEXIBLE » aux dires de Benoit Robert, fondateur et président directeur général de Communauto. « Pendant que Communauto poursuit son expansion dans les autres provinces canadiennes, nous ne manquons pas d'améliorer notre offre dans les collectivités qui nous ont vus naître. Après 25 ans, nous continuons d'être les leaders dans les marchés que nous occupons partout au Canada, mais nous sommes surtout fiers de pouvoir dire que notre mission est toujours restée la même : bâtir des offres de mobilité visant à diminuer la dépendance envers la voiture privée. »

Fondée à Québec en 1994, Communauto est le plus ancien service d'autopartage en Amérique du Nord et celui qui dessert le plus grand nombre de communautés au Canada. Avec une flotte de près de 3000 véhicules, la société dessert 13 villes canadiennes (Edmonton, la région de Waterloo, Hamilton, London, Guelph, Kingston, Ottawa, Gatineau, Montréal / Laval / Longueuil, Québec / Lévis, Sherbrooke, Halifax) et Paris en France. Le groupe Communauto opère des voitures à essence, hybrides et électriques, et est l'un des rares opérateurs dans le monde en mesure d'offrir à sa clientèle l'accès à des véhicules disponibles avec ou sans réservation (VLS).

