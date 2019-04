GenePOC reçoit le marquage CE de son test GenePOCtm Carba





QUÉBEC CITY, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- GenePOC Inc., membre de Debiopharm Group, annonce son troisième marquage CE et par le fait même l'autorisation de son test GenePOC Carba, utilisable avec l'instrument revogenetm.

À propos des organismes producteurs de carbapénémases (OPC)

Les OPC sont considérés comme une menace grave pour la santé publique et sont associés à une morbidité, une mortalité et à des coûts hospitaliers importants1. Des taux de mortalité élevés, allant de 30% à 75%, ont été rapportés chez les patients présentant une infection grave aux OPC2.

À propos du test GenePOC Carba

Le test GenePOC Carba est un test de diagnostic qualitatif in vitro conçu pour la détection et la différenciation des séquences géniques blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaOXA-48-like et blaIMP associées à une non susceptibilité aux carbapénèmes. Le test peut fournir les résultats d'un à huit échantillons en environ 70 minutes à partir de colonies isolées d'entérobactéries, d'Acinetobacter baumannii ou de Pseudomonas aeruginosa caractérisées non sensibles aux carbapénèmes.

« La lutte contre les entérobactéries productrices de carbapénémase (EPC), une menace croissante dans les établissements de santé, exige un diagnostic rapide et efficace », a déclaré le professeur Thierry Naas, du service de bactériologie de l'Hôpital de Bicêtre, en France.

Il est important de mentionner que les OPC sont adaptés à la propagation dans les établissements de santé ainsi que dans la communauté. Pour prévenir les transmissions entre les patients, les hôpitaux doivent déployer des mesures de contrôle renforcées telles que des précautions de contact ainsi que l'isolement des patients3.

« Un test offrant des résultats rapides et précis contribuera à l'identification des patients colonisés, limitant ainsi la propagation de ces organismes dans les établissements de soins de santé » a déclaré Patrice Allibert, Ph.D., directeur général de GenePOC. « Notre test démontre également que la puissance de notre technologie est compatible avec la détection multi-cibles. », a-t-il conclu.

À propos de l'instrument revogene

Le revogene est un instrument compact et automatisé permettant l'analyse de cartouches microfluidiques brevetées à usage unique, utilisant la technique de PCR en temps réel, pour fournir un diagnostic rapide et précis.

À propos de GenePOC

GenePOC est une société spécialisée dans le développement de dispositifs de diagnostic médical permettant la détection rapide de maladies infectieuses. Pour plus d'information: www.genepoc-diagnostics.com

À propos de Debiopharm

Debiopharm Group est une entité biopharmaceutique globale qui regroupe cinq compagnies actives dans le domaine des sciences de la vie. Plus d'informations: www.debiopharm.com

1. Borer A et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009

2. Tischendorf J. et al. Am J Infect Control. Epub 2016

3. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/carbapenem-resistant-enterobacteriaceae-risk-assessment-april-2016.pdf

Contact chez GenePOC Patrice Allibert, CEO

patrice.allibert@genepoc.ca

Tél.: +1-418-650-3535



