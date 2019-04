Avails Medical annonce le produit eQuant, un nouveau diagnostic in vitro mis au point pour permettre la production rapide d'un inoculum standardisé directement à partir d'une hémoculture positive





Le produit s'intègre aux test de sensibilité aux antibiotiques (TSA) commerciaux non rapides et aux systèmes en raccourcissant considérablement le processus

MENLO PARK, Californie, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- À l'occasion du 29e Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID 2019), Avails Medical, Inc ( www.availsmedical.com ), une entreprise de diagnostic in vitro engagé à l'acceleration du processus de prise de décisions thérapeutiques précises pour les patients atteints de septicémie, présentera son premier produit, eQuant.

eQuant est en train de combler le fossé entre les méthodes d'identification rapide (ID) et les systèmes TSA existants en fournissant un inoculum standardisé (McFarland) directement à partir d'une hémoculture positive, et ce en moins d'une heure. La norme McFarland est nécessaire dans tout système TSA conventionnel pour garantir des résultats précis. eQuant a inventé l'expression DON'T WAIT FOR THE PLATE dans l'objectif d'éliminer les sous-cultures qui prennent beaucoup de temps à élaborer et sont nécessaires à la préparation standard du McFarland. eQuant est à un stade de développement avancé et a déjà montré une corrélation de 96 % avec les méthodes de référence standard. eQuant pourrait transformer n'importe quel système TSA commercial non rapide directement en une solution TSA rapide. Il devrait devenir le premier produit sur le marché à créer un inoculum automatisé et standardisé directement à partir d'une hémoculture positive.

Avails Medical fera sa présentation au stand # 1.111.

À propos d'Avails Medical

La société privée, Avails Medical, Inc., a été créée en 2013 pour lutter contre l'une des plus grandes menaces mondiales pour la santé : la résistance aux antibiotiques. Fondée par une équipe d'anciens étudiants de l'université de Stanford, la plate-forme technologique Avails est conçue pour réduire considérablement le temps requis pour obtenir les données fiables sur la sensibilité aux antibiotiques nécessaires pour prendre des décisions thérapeutiques précises. La technologie des biocapteurs électroniques d'Avails est conçue pour améliorer la précision de la quantification des agents pathogènes et des tests de sensibilité directement à partir d'échantillons humains en éliminant les techniques de culture grossières et rudimentaires et fastidieuses.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/848388/Avails_Medical_Inc_eQuant.jpg

