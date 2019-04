UBTECH dévoile sa nouvelle identité visuelle qui reflète mieux le concept humanocentrique de la société





SHENZHEN, Chine, 10 avril 2019 /CNW/ - UBTECH, l'un des meneurs mondiaux de l'intelligence artificielle et de la robotique humanoïde, a officiellement lancé sa nouvelle identité visuelle (IV), le 31 mars 2019, événement qui coïncide avec le septième anniversaire de la société, occasion aussi pour elle de vanter son image flambant neuve.

Au travers de sa nouvelle IV, UBTECH affirme au coeur de l'industrie de l'intelligence artificielle et de la robotique sa vision globale des perspectives, ainsi que ce qu'elle pense des relations entre la technologie, l'intelligence et l'être humain.

Alors que l'IA se trouve à une phase critique de son développement, UBTECH espère pouvoir communiquer ses valeurs d'optimisme et de durabilité, tout en renforçant sa conviction en voulant faire en sorte que les robots, fortement tributaires d'une technologie humanocentrique, qui profite à tous, soient accessibles à davantage de ménages.

« UBTECH s'est engagée à développer des robots dotés de capacités émotionnelles plutôt que des machines sans âme », avait déclaré James Zhou, fondateur et chef de la direction d'UBTECH, lors de la conférence de presse du robot Alpha Mini en septembre 2018. « Nous avons lancé Alpha Mini dans le sillage de notre mission de créer un produit vraiment utile qui peut accompagner les gens. » Le nouveau logo souligne l'importance que la société accorde au facteur humain et la constance de son engagement à développer des robots dotés de capacités émotionnelles et de la vitalité.

UBTECH entend mettre en oeuvre une stratégie centrée sur l'humain tout au long du cycle de vie du produit, de la recherche et développement à la conception interactive, en passant par l'enrichissement et l'application continus.

Cette stratégie devra aboutir à la création de robots conviviaux, interactifs et enjoués qui répondent aux attentes des personnes avec lesquelles ils interagissent, selon leurs préférences, contribuant à rendre leur vie plus pratique.

UBTECH ambitionne de devenir une société de technologie fortement personnalisée en changeant l'état d'esprit répandu selon lequel les robots composante IA sont développés à partir de technologies indifférentes au facteur humain, l'émotion. Dans une perspective d'avenir, et en cohérence avec son approche optimiste de tous les aspects des projets dans lesquels elle s'engage, UBTECH entend créer sans cesse des produits, basés sur l'IA, qui peuvent mieux servir, soutenir et accompagner les personnes tout en leur apportant, grâce à la technologie, soin et chaleur. D'autre part, fidèle à son concept qui anime le développement de robots, la société entend aller de l'avant, en gardant à l'esprit le fait que les besoins et les attentes de l'être humain passent toujours avant ceux de son assistant ou compagnon robotique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/869445/UBTECH.jpg

SOURCE UBTECH

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 22:07 et diffusé par :