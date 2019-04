Pantene Japan appelle au dialogue social concernant les règlements scolaires restrictifs qui interdisent les cheveux colorés naturels en lançant la campagne « #HairWeGo What's Wrong With My Hair » et un film web





- Une enquête montre qu'un élève sur 13 a reçu des pressions de l'école pour teindre ses cheveux châtains en noir - KOBE, Japon, 10 avril 2019 /CNW/ - Pantene Japan, une marque de produits de soins capillaires de Procter & Gamble (P&G) Japan, a lancé la campagne "#HairWeGo What's Wrong With My Hair" (« qu'est-ce qui ne va pas dans mes cheveux »). La campagne, lancée sur les réseaux sociaux, à la radio, en vidéo (YouTube) et dans les journaux, appelle au dialogue social concernant les règlements capillaires dans les écoles japonaises qui imposent entre autres aux élèves d'attacher leurs cheveux en queues de cheval basses, à teindre leurs cheveux naturellement châtains en noir, qui limitent les coupes de cheveux autorisées ou qui exigent des preuves de couleurs de cheveux naturels.

Représentant une vision miniature de l'objectif de la campagne, Pantene Japan a créé une opportunité rare de dialogue entre élèves et enseignants qui ont passé des certificats de cheveux naturels en les rassemblant dans une vidéo publiée le 8 avril 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=ILNVgpCltuw). Le film offre un lieu d'ouverture et de partage d'opinions honnêtes sur les règlements scolaires concernant les cheveux : les questions que les élèves n'ont jamais la possibilité de poser, les points de vue que les enseignants n'ont jamais partagés.

En rapport avec la campagne, et s'inscrivant dans la série « HairWeGo My Hair Moves Me Forward » (« mes cheveux me font aller de l'avant »), Pantene Japan a interrogé 1 000 personnes (élèves actuels et anciens et enseignants actuels) des écoles moyennes et collèges. Les résultats ont montré qu'une majorité des deux côtés avait des doutes quant aux règlements capillaires. Un élève ou ancien élève d'école intermédiaire ou collège sur 13 a reconnu « qu'on lui a demandé de teindre en noir ses cheveux naturellement châtains, » et 70 pour cent des enseignants « ont des doutes » quant aux règlements capillaires dans leur école. Cependant, plus de 90 pour cent des élèves disent ne pas connaître les raisons à la base de ces règlements.

« L'inspiration de cette campagne nous est venue des élèves d'enseignement secondaire forcés de teindre leurs cheveux, » explique Yoshiaki Okura, directeur régional adjoint de marque, soins capillaires chez Procter & Gamble. « Les cheveux représentent l'individualité de chacun, à la fois innée et choisie. Des règlements scolaires excessivement stricts imposent des restrictions sur les deux types et personne ne semble comprendre pourquoi, » commente Okura. « L'école devrait être un lieu pour trouver son individualité, pour développer la confiance en soi qui aide les élèves dans leur vie. C'est pourquoi cette question touche une corde sensible. L'individualité et la confiance sont également des éléments clés de la philosophie de marque de Pantene Japan, 'My hair moves me forward'. Nous espérons que la campagne '#HairWeGo What's Wrong With My Hair' attirera l'attention sur cette question et qu'elle servira de catalyseur pour le dialogue afin d'aider à créer une société où les élèves sont respectés comme individus. »

Résultats de l'enquête 1 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105175/201904035022/_prw_PI1fl_6HZkt7NI.png

Résultats de l'enquête 2 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105175/201904035022/_prw_PI2fl_zk9L222B.png

- Méthodologie de l'enquête :

Domaine géographique : Japon

Personnes interrogées : élèves d'école moyenne ou collège de 12 à 18 ans (y compris des réponses par procuration), anciens élèves d'école moyenne ou collège âgés de 20 à 69 ans (diplômés d'études secondaires), enseignants actuels d'école moyenne ou collège de 23 à 69 ans, hommes et femmes.

Méthode : enquête en ligne

Période : du 15 au 25 février 2019

Taille de l'échantillon : 400 élèves actuels, 200 anciens élèves, 400 enseignants actuels

Résumé et traduction partielle de la campagne de publicité imprimée :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105175/201904035022/_prw_PI3fl_4WUb0Ow0.png

Période : 18 mars 2019

Portée : é dition matinale du quotidien Asahi Shimbun (à pleine page) Télécharger le matériel ici : https://bit.ly/2HSeobT

Vidéo de la campagne : https://www.youtube.com/watch?v=ILNVgpCltuw

#HairWeGo My Hair Moves Me Forward: "My hair moves me forward"

Depuis sa création en 1945, la marque de sois capillaires Pantene a séduit les femmes dans le monde entier. Pantene aspire à être une marque qui encourage à tout moment la croissance selon sa philosophie de marque « My hair moves me forward » (mes cheveux me font aller de l'avant).

SOURCE Procter & Gamble Japan K.K.

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 20:49 et diffusé par :