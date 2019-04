Mary Kay poursuit son soutien à l'autonomisation et au développement du leadership des femmes, au Congrès Cornerstone du Forum international des femmes





Plus de 55 ans après que Mary Kay Ash a fondé ce qui est désormais l'un des premiers champions d'entreprise au monde concernant l'autonomisation et entrepreneuriat des femmes, Mary Kay Inc. continue de soutenir le développement du leadership des femmes, en tant que commanditaire principal du Congrès Cornerstone du Forum international des femmes (International Women's Forum, IWF). L'événement qui se tiendra du 10 au 12 avril à Barcelone, en Espagne, réunit des visionnaires, des innovatrices et des pionnières du monde entier, pour explorer les problèmes internationaux à travers le regard des femmes.

Le Congrès Cornerstone de l'IWF offre une opportunité dynamique de soutenir le leadership des femmes à une échelle mondiale et locale. L'IWF est une organisation menée par ses membres et sa mission, comptant plus de 7 000 femmes diverses et accomplies, issues de 33 nations sur les six continents. Les participantes se réunissent pour partager leurs connaissances, proposer un réseau de soutien, et exercer leur influence.

Gema Aznar, directrice générale de Mary Kay Espagne, présentera le panel de la discussion « Fashion Forward (La mode à l'avenir) » qui se tiendra pendant le Congrès Cornerstone de l'IWF. Foyer de nombreuses marques renommées parmi lesquelles Zara, Mango et Desigual, l'Espagne est une force grandissante dans la mode. Ce panel explorera les dynamiques en rapide évolution dans ce secteur d'activité, et se penchera sur certaines méthodes innovantes, étudiées par les designers et les fabricants pour rendre la mode plus durable.

« Mary Kay a été fondé par une femme, pour les femmes, et notre parrainage du Forum international des femmes consolide encore davantage nos efforts pour autonomiser les femmes à travers le monde », a déclaré Gema Aznar. « Les accomplissements de toute la vie de Mary Kay Ash en faveur de l'autonomisation des femmes ont fait d'elle une entrepreneuse pionnière et son héritage permanent en a fait une icône. Nous sommes fières de poursuivre son travail à travers ce parrainage et de nombreux autres qui offrent une plateforme mondiale à des femmes parmi les plus puissantes et influentes de notre époque. »

Les conférenciers du panel de l'événement de Barcelone incluront :

Misha Nonoo (R.-U.) , designer et directrice artistique de Misha Nonoo

, designer et directrice artistique de Misha Nonoo Jennifer Fleiss (États-Unis) , cofondatrice de Rent the Runway, et directrice du développement commercial, cofondatrice et PDG de Jetblack dans l'incubateur Store No. 8, de Walmart

, cofondatrice de Rent the Runway, et directrice du développement commercial, cofondatrice et PDG de Jetblack dans l'incubateur Store No. 8, de Walmart Beatriz Bayo (Espagne), directrice de la responsabilité sociale d'entreprise, chez MANGO

directrice de la responsabilité sociale d'entreprise, chez MANGO Animatrice, Maria Eugenia Girón (Espagne), directrice exécutive d'IE Premium et Prestige Business Observatory, administratrice et membre d'IWF Espagne

« Nous sommes d'autant plus ravies de travailler avec Mary Kay que la mission de la société consistant à promouvoir l'entrepreneuriat et le développement du leadership des femmes s'aligne parfaitement sur la nôtre », a déclaré Stephanie O'Keefe, PDG de l'IWF. « Il est vital d'avoir des relations avec des entreprises leaders telles que Mary Kay alors que nous continuons d'avoir un impact pour les femmes dans le monde entier. »

Chaque année, l'IWF organise deux congrès internationaux offrant une opportunité unique aux dirigeantes visionnaires d'étudier les problèmes mondiaux au sein d'un contexte local, et à travers le regard des femmes, qu'il s'agisse de progrès international, de commerce, d'économie, d'entreprise ou de durabilité. Mary Kay se réjouit également de figurer parmi les principaux commanditaires du Congrès mondial sur le leadership 2019 à Toronto, au Canada, du 13 au 15 novembre, où des dirigeantes visionnaires se réuniront avec des « Esprits ouverts » en quête de nouveaux modes de création, de collaboration et de connexion. Pour de plus amples informations sur l'IWF, cliquez ici.

À propos de Mary Kay

Chez Mary Kay, le succès réside dans notre dévouement en faveur de produits irrésistibles, d'une opportunité valorisante et d'un impact communautaire positif. Depuis 55 ans, Mary Kay incite les femmes à atteindre leurs objectifs entrepreneuriaux dans près de 40 pays. Entreprise multimilliardaire, nous proposons ce qu'il y a de plus récent dans les soins dermatologiques de pointe, les cosmétiques aux couleurs audacieuses ainsi que les parfums. Découvrez plus de raisons d'aimer Mary Kay sur marykay.com

