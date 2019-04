Rahi fournit un programme de formation certifié à ses clients et partenaires





Rahi Systems s'est associée avec CNet Training pour proposer un programme sur trois jours certifié de conception de centre de données (Certified Data Center Design, CDCD) à certains clients et fournisseurs sélectionnés. Rahi propose huit sessions sur toute l'année 2019 dans des sites situés aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Ce programme unique concentre le cours de CDCD sur cinq jours de CNet en une session condensée de trois jours. Il est conçu pour les individus impliqués dans la gestion quotidienne d'installations de centres de données existantes, ou qui cherchent à mieux comprendre les meilleures pratiques dans la conception de nouvelles installations. Les participants qui auront suivi l'intégralité du programme avec succès obtiendront le diplôme professionnel BTEC Level 5 reconnu par l'industrie et pourront utiliser la désignation CDCD dans leurs titres professionnels.

« Bon nombre de nos clients cherchent à optimiser leurs centres de données pour en améliorer l?efficacité énergétique et répondre aux demandes commerciales d'aujourd'hui, » a déclaré Bill Muczko, vice-président exécutif des ventes chez Rahi Systems. « Le programme de CNet traite directement ces exigences en termes de distribution électrique, de refroidissement, de câblage et d'autres éléments de l'infrastructure physique. Un exemple tiré du monde réel guide les participants à travers le processus de prise de décision de l'entreprise ainsi que concernant l'initiation, l'étendue, la mise en oeuvre, et la mise en service du projet. Une bonne compréhension de ce cadre aidera les clients à poser les bonnes questions et à collaborer plus étroitement avec les experts de Rahi pour exécuter les initiatives de leurs centres de données. »

La première session s'est déroulée du 5 au 7 mars à Fremont, en Californie, en partenariat avec le prestataire d'infrastructures de construction électriques et numériques, Legrand. En plus de fournir un avantage précieux au client, le programme donne aux fournisseurs une opportunité d'identifier les besoins commerciaux et les maux de tête relatifs aux centres de données de leurs clients.

« Nous sommes fiers de nous associer à Rahi pour offrir le programme CDCD aux membres de notre équipe ainsi qu'à nos clients mutuels, » a déclaré Mike Johnston, vice-président des ventes par canaux chez Legrand. « Cette formation aide les clients à se tenir à jour concernant les dernières pratiques et accélère la conception et le développement de leurs environnements de centres de données. »

Pour plus d'informations sur le programme et pour afficher le calendrier complet de la formation, veuillez visiter la page : Programme CDCD Rahi Systems.

À propos de Rahi Systems

Rahi Systems propose une gamme de solutions et de services qui optimise les coûts, les performances, l'extensibilité, la gestion et l'efficacité de l'environnement intégré d'aujourd'hui. La société a été fondée en 2012 par des entrepreneurs possédant une compréhension approfondie des besoins et des défis des fournisseurs de services, des agences gouvernementales et des entreprises. Elle s'est développée grâce à une approche axée sur les solutions, un support exceptionnel et une culture de la réussite des clients. Rahi a son siège social à Fremont, en Californie, et possède des bureaux aux États-Unis, en Inde, à Hong Kong, à Singapour, en Chine, en Turquie, en Irlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Japon et en Australie.

