Thérapeutique Knight reçoit l'appui unanime d'analystes indépendants pour ses candidats au conseil d'administration et pour sa stratégie actuelle





Les analystes et les actionnaires expriment un soutien total à la stratégie claire et disciplinée de Knight pour une croissance rentable; ils désapprouvent les intentions risquées de Jakobsohn et ses administrateurs non qualifiés.

Les actionnaires sont encouragés à voter par formulaire de procuration sur papier bleu avant la date limite de vote du vendredi 3 mai 2019 à 17 h (HNE).

Questions? Besoin d'aide? Communiquez avec Kingsdale Advisors au 1-888-518-1552 ou à contactus@kingsdaleadvisors.com

MONTRÉAL, 10 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou «?la Société?»), société pharmaceutique spécialisée, adresse ses remerciements à une liste croissante d'actionnaires et à la collectivité des analystes pour leur soutien unanime à l'approche de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2019, qui se tiendra le 7 mai 2019.

Tous les analystes qui évaluent Knight ont publié des rapports qui appuient la stratégie disciplinée de Knight pour une croissance rentable, tout en rejetant l'analyse erronée et intéressée de l'actionnaire militant Meir Jakobsohn, et ses intentions risquées.

«?Nous nous sommes entretenus, au cours des dernières semaines, avec de nombreux actionnaires de Knight et l'appui qui nous a été témoigné s'avère tout simplement extraordinaire, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction. Les actionnaires nous expriment en privé ce que les analystes déclarent en public : la tentative de Jakobsohn de s'accaparer du contrôle de la Société avec des candidats non qualifiés qui visent à lancer un pari avec notre argent, sur des produits pharmaceutiques au stade précoce, est clairement risquée?».

«?Tandis que M. Jakobsohn recourt à la rhétorique émotive et aux insinuations en l'absence de soutien, nous encourageons les actionnaires à examiner les opinions indépendantes des analystes de Knight, fondées sur un examen détaillé des faits. L'appui des analystes confirme notre conviction que nous disposons de la meilleure équipe en place et de la meilleure stratégie de croissance disciplinée qui créera de la valeur pour tous les actionnaires?».

LES ANALYSTES SONNENT L'ALARME AUX ACTIONNAIRES À PROPOS DU PLAN «?PARTICULIÈREMENT RISQUÉ?» DE JAKOBSOHN

«?Nous considérons la campagne activiste fort risquée, le titre ayant potentiellement une réaction négative importante à l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Knight a accumulé une importante position de trésorerie, principalement pour reproduire le succès de Paladin Labs, sous la direction de Jonathan Goodman et de son équipe. À notre avis, un vote pour le conseil d'administration de Medison est un vote pour l'inconnu; nous croyons que Knight est déjà sur la bonne voie?».



GMP (9 avril 2019)



« GUD dispose de près de 800 millions de dollars en liquidités, ce qui représente un prix alléchant pour M. Jakobsohn et sa clique, aussi nous ne sommes pas surpris de sa bataille pour y accéder ».



Paradigm Capital (5 avril 2019)



«?Nous encourageons fortement les investisseurs à évaluer de près la liste proposée par [M. Jakobsohn], car nous avons déjà identifié un certain nombre de personnes aux antécédents liés à des sociétés dans lesquelles les investisseurs ont subi des pertes importantes. Cette liste inclut, sans s'y limiter, Merus Labs, Critical Outcome Technologies, et Keryx Biopharma?».



«?Si la liste de M. Jakobsohn est élue, il s'ensuivra de toute évidence un exode important de cadres et d'employés clés, provoquant un risque opérationnel inconnu considérable?».



«?[Medison] et sa maîtrise de l'empreinte au Canada liée à un important trésor de guerre en liquidités leur offrirait probablement un siège à la table de négociation avec un certain nombre de nouvelles possibilités de stade clinique, puisqu'en 2017, le Canada est un des 10 premiers marchés pharmaceutiques mondiaux, contrairement à Israël. Un tel effet de levier ouvrirait probablement à Medison la porte non seulement à des actifs sous licence pour le Canada, mais aussi à des droits supplémentaires sous licence pour Israël en parallèle, ou en tant que « buteur » aux négociations canadiennes. Toutefois, de telles occasions exigeraient un degré important de capital-risque, dont les inconvénients seraient en grande partie encourus par les parties prenantes de Knight et leur capital, tandis que les avantages seraient biaisés disproportionnellement pour Medison et ses parties prenantes ?».



Raymond James (4 avril 2019)

LES ANALYSTES FONT L'ÉLOGE DU «?BON?» CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA «?BONNE?» STRATÉGIE

«?Knight se trouve sur la bonne trajectoire?».



«?L'historique de succès de la direction est réputé, notamment le fait que Laboratoires Paladin a enregistré 19 années consécutives de revenus records et qu'une autre série de réussites est en cours chez Knight. Ensemble, nous considérons que Knight offre aux investisseurs une récompense irrésistible pour leur profil de risque?».



GMP (9 avril 2019)



« Alors que la lutte pour les procurations se poursuit, nous croyons que la direction actuelle demeure la défenseure idéale de Knight ».



« La direction de GUD ? M. Goodman et son équipe ? a toujours été à la hauteur de nos attentes pendant les deux ans où nous avons couvert l'entreprise. La faible performance boursière de GUD ces derniers temps, à notre avis, peut être attribuée à son approche disciplinée du déploiement des liquidités ? préférant attendre le marché coûteux de vendeurs du secteur pharmaceutique spécialisé actuel ? et à la constitution de ses réserves de liquidités afin de pouvoir croître lorsque le marché commencera à se détendre, sans doute en 2020. Par conséquent, nous réitérons notre thèse sur GUD : avec son bilan solide et son oeil averti pour les bonnes opérations de fusions-acquisitions, une stratégie dans laquelle nous percevons la valeur à long terme, nous considérons GUD comme un investissement solide pour les investisseurs... ».



Paradigm Capital (5 avril 2019)

«...nous croyons qu'un v ote en faveur des candidats aux postes d'administrateurs recommandés par Knight est au coeur du meilleur intérêt des intervenants qui ont investi dans la stratégie visant à bâtir une société pharmaceutique spécialisée rentable et durable avec un risque de perte limité?».



Raymond James (4 avril 2019)

RAPPEL DES FAITS AUX ACTIONNAIRES

Knight se trouve sur la bonne trajectoire, exécutant patiemment une stratégie dont Jonathan a prouvé l'efficacité. Chez Paladin, Jonathan a démontré qu'une société prospère dans cette industrie peut être bâtie avec constance, sur une base solide pour une croissance rentable et durable sans avoir à prendre de risques binaires démesurés et inutiles. En cinq ans à peine, Knight a généré un revenu net impressionnant de 219 millions de dollars, amassé des centaines de millions de dollars à des évaluations croissantes, effectué des acquisitions intelligentes et obtenu des licences pour un portefeuille prometteur de produits novateurs.





Chez Paladin, Jonathan a démontré qu'une société prospère dans cette industrie peut être bâtie avec constance, sur une base solide pour une croissance rentable et durable sans avoir à prendre de risques binaires démesurés et inutiles. En cinq ans à peine, Knight a généré un revenu net impressionnant de 219 millions de dollars, amassé des centaines de millions de dollars à des évaluations croissantes, effectué des acquisitions intelligentes et obtenu des licences pour un portefeuille prometteur de produits novateurs. M. Jakobsohn est un actionnaire à 7 % qui vise à s'emparer du contrôle total du conseil d'administration de Knight pour accéder aux réserves en liquidités de Knight. Ses actions se justifient par sa visée de pouvoir soutenir Medison, sa propre société privée en Israël qui a connu au moins quatre années consécutives de baisse du revenu net.



Ses actions se justifient par sa visée de pouvoir soutenir Medison, sa propre société privée en Israël qui a connu au moins quatre années consécutives de baisse du revenu net. Les candidats de M. Jakobsohn ne sont pas qualifiés pour siéger au conseil d'administration de Knight. Ses candidats, choisis avec soin pour mettre en oeuvre son plan risqué, n'ont aucune expérience du démarrage et de la mise sur pied de sociétés pharmaceutiques crédibles, ni ne disposent d'expertise en finance et sur les marchés financiers canadiens.



Ses candidats, choisis avec soin pour mettre en oeuvre son plan risqué, n'ont aucune expérience du démarrage et de la mise sur pied de sociétés pharmaceutiques crédibles, ni ne disposent d'expertise en finance et sur les marchés financiers canadiens. Les administrateurs actuels de Knight sont indépendants, ont fait leurs preuves et possèdent collectivement la combinaison adéquate d'expérience en biotechnologie, en produits pharmaceutiques, en recherche et en finance. Nous nous sommes assurés de disposer de perspectives nouvelles et indépendantes tout en répondant à nos besoins en compétences. Si la recommandation du conseil d'administration d'élire Nancy Harrison et Michael Tremblay est adoptée, plus de 70 % du conseil sera composé d'administrateurs qui ont été nommés au cours des quatre dernières années. Ce rythme de rafraîchissement convient fort bien à un conseil de notre taille.



Nous nous sommes assurés de disposer de perspectives nouvelles et indépendantes tout en répondant à nos besoins en compétences. Si la recommandation du conseil d'administration d'élire Nancy Harrison et Michael Tremblay est adoptée, plus de 70 % du conseil sera composé d'administrateurs qui ont été nommés au cours des quatre dernières années. Ce rythme de rafraîchissement convient fort bien à un conseil de notre taille. Les allégations de conflit d'intérêts de M. Jakobsohn contre Jonathan sont fallacieuses; les intérêts de Jonathan sont entièrement alignés sur ceux des actionnaires. Jonathan place Knight en toute priorité, un sentiment qu'il a renforcé par plus de 70 millions de dollars de son propre argent en participation aux cinq financements par actions de Knight. Pour illustrer davantage l'engagement de Jonathan envers Knight, le respect des points de vue des actionnaires et l'élimination de la plus simple éventualité qu'un conflit puisse même exister, Jonathan a conclu une convention de fiducie avec droit de vote impartial afférent à son placement passif dans la société de portefeuille de sa famille.

PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT ? VOTEZ MAINTENANT PAR FORMULAIRE DE PROCURATION SUR PAPIER BLEU.

Ne prenez pas de risque sur votre investissement dans Knight, avec les intentions compromettantes de Jakobsohn.

Nous encourageons les actionnaires à voter sur le formulaire de procuration sur papier bleu ou formulaire d'instructions de vote POUR les candidats au conseil d'administration de Knight qui correspondent à vos intérêts et à la vision originale de Knight.

La date limite pour voter est le vendredi 3 mai 2019 à 17 h (HNE). Les actionnaires qui désirent poser des questions concernant le vote par procuration sur papier bleu ou formulaire d'instructions de vote doivent communiquer avec Kingsdale Advisors, conseiller stratégique des actionnaires et agent de sollicitation de procurations de Knight, par téléphone sans frais en Amérique du Nord au 1-888-518-1552, par téléphone à frais virés à l'extérieur de l'Amérique du Nord au 416-867-2272, ou par courriel à contactus@kingsdaleadvisors.com .

Conseillers

La Société a retenu les services de Kingsdale Advisors à titre d'actionnaires stratégiques et de conseillers en communications et de Davies Ward Phillips & Vineberg LLP à titre de conseillers juridiques.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs.

