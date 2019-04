CleverTap annonce un financement de 26 millions de dollars dirigé par Sequoia India avec un nouvel investissement de Tiger Global Management pour stimuler l'innovation dans le domaine des technologies de gestion du cycle de vie du client





La société se concentre sur l'innovation produit et les capacités produit basées sur la science des données pour permettre aux entreprises d'optimiser l'expérience client à grande échelle

SAN FRANCISCO, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- La plateforme de gestion du cycle de vie du client, CleverTap, a annoncé aujourd'hui avoir levé 26 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement de série B dirigé par Sequoia India avec la participation d'un nouvel investisseur, Tiger Global Management, et de l'investisseur actuel, Accel. Les fonds serviront à accélérer le développement des capacités produit basées sur la science des données de CleverTap afin de répondre à la demande croissante à laquelle fait face sa plateforme de gestion du cycle de vie du client. Le nouveau financement porte la valorisation de la société à plus de 150 millions de dollars.

La plateforme CleverTap permet aux entreprises d'offrir des expériences omnicanales à des millions de clients en temps réel. Grâce au moteur exclusif d'intelligence artificielle et de big data de CleverTap, les entreprises peuvent analyser des milliards d'actions d'utilisateurs, ce qui offre aux équipes chargées du marketing et de la croissance un contexte client immédiat à chaque étape du parcours client. Depuis 2015, les revenus de CleverTap augmentent à un rythme de 250 % d'une année sur l'autre, générant des revenus supplémentaires de plus de 2 milliards de dollars pour ses clients.

« Sequoia India est heureuse de diriger ce tour de financement pour l'une des startups de logiciel en tant que service (SaaS) les plus florissantes », a déclaré Mohit Bhatnagar, directeur général de Sequoia Capital India Advisors. « Si vous êtes chef de produit et que vous ne savez pas ce que fait CleverTap, vous risquez de passer à côté de cette promotion après laquelle vous courrez. »

« Les technologies marketing sont en pleine mutation et nous pensons que CleverTap est bien placée pour aider les entreprises du secteur de la grande consommation à atteindre une valeur vie client nettement plus élevée », a déclaré Scott Shleifer, associé chez Tiger Global.

« CleverTap répond aux besoins de croissance et de rétention des applications grand public connaissant la croissance la plus rapide, telles que GO-JEK, Fandango, Hotstar et Zilingo. S'appuyant sur la nouvelle génération de capacités basées sur la science des données, elle permet aux entreprises d'automatiser leurs décisions marketing afin d'améliorer leurs résultats. Nous sommes ravis de pouvoir mettre notre expertise au service de CleverTap pour les aider dans cette mission », a déclaré Prashanth Prakash, associé chez Accel.

« Nous construisons CleverTap en pensant au long terme. L'arrivée de Tiger Global aux côtés des investisseurs actuels de CleverTap, Sequoia India, Accel et Recruit Holdings, constitue un signe de reconnaissance fort de notre innovation et de notre succès. En réalité, nous pensons que toutes les entreprises bénéficieront des investissements que nous réalisons continuellement dans notre plateforme », a déclaré Sunil Thomas, PDG de CleverTap et cofondateur.

CleverTap a récemment ouvert son siège social d'Asie-Pacifique à Singapour et a étendu sa présence sur le continent américain et en Europe afin de servir des marques qui se développent rapidement.

À propos de CleverTap

CleverTap est une plateforme de gestion du cycle de vie du client qui aide les marques à proposer de plaisantes expériences client à grande échelle. Plus de 8000 entreprises du monde entier, dont Vodafone, Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip et BookMyShow, font confiance à CleverTap pour créer des expériences personnalisées et améliorer l'impact du marketing omnicanal tout au long du cycle de vie du client. CleverTap bénéficie du soutien de sociétés capital-risque de premier plan, dont Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings, et possède des bureaux à San Francisco, Londres, Singapour, Mumbai et Bengaluru. Pour plus d'informations, consultez clevertap.com ou suivez CleverTap sur LinkedIn et Twitter .

