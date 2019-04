Résultats du CaRMS 2019 - Les efforts de valorisation de la médecine familiale des dernières années portent fruit





MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - « Les efforts déployés par les différents intervenants au sein du réseau de la santé et du milieu de l'éducation ont-ils finalement eu raison des appréhensions soulevées par les étudiants en médecine ces dernières années ? Dans tous les cas, la Fédération des médecins résidents du Québec se réjouit de voir un nombre nettement supérieur de postes de résidence en médecine familiale comblés en comparaison aux années antérieures, a déclaré le président de la Fédération des médecins résidents du Québec, le docteur Christopher Lemieux, au moment de prendre connaissance des résultats du 2e tour du jumelage pancanadien pour les postes de résidence au Québec, le Canadian Resident Matching Service (CaRMS).

En médecine familiale, pour la cohorte 2019-2020, le Québec a maintenant comblé 481 postes sur 504, soit 42 postes de plus que l'an dernier après le 2e tour.

Le 26 février dernier, le Service de jumelage pancanadien CaRMS pour les postes de résidence en médecine à travers le Canada rendait publics les résultats du 1er tour pour les étudiants en médecine qui débuteront leur résidence le 1er juillet prochain. Alors que le nombre de postes comblés dans les quatre facultés de médecine du Québec atteignait 463 postes en médecine familiale sur les 504 positions offertes, ce qui signifie que 92 % des postes ont été comblés déjà ; et 479 postes en spécialité sur 493 postes offerts, il était déjà permis de croire que le 2e tour permettrait au Québec de briser le cycle des bilans négatifs qui avait caractérisé les dernières années. « Si l'on se reporte à 2018, on rapportait 93 postes non comblés en médecine familiale au 1er tour et 65 au 2e tour. Difficile de ne pas attribuer ce revirement au départ d'un ministre dénigrant la pratique des médecins de famille », soutient le Dr Lemieux.

Il faut savoir que le nombre de postes offerts en médecine familiale a augmenté de façon importante depuis 10 ans. En 2008, on offrait 346 postes contre plus de 500 offerts aujourd'hui. Il y a donc eu une croissance importante du nombre de médecins qui choisissent la pratique de la médecine familiale, ce qui annonce un meilleur ratio patient/médecin de famille au cours des prochaines années.

Valoriser la médecine familiale mais assurer également une relève dans les autres spécialités

Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a mis l'accent sur l'augmentation du nombre de médecins de famille afin d'assurer une première ligne forte. Les dernières années n'ont malheureusement pas été populaires vu les règles très restrictives pour les nouveaux médecins de famille. Les résultats positifs que l'on constate aujourd'hui sont très certainement un encouragement à poursuivre le travail de promotion et de valorisation de la médecine familiale, afin d'assurer à la population une plus grande accessibilité aux soins et aux services de santé.

Toutefois, le nombre total des admissions en médecine n'a pas augmenté et c'est le ratio médecine familiale/autres spécialités que l'on ajuste présentement, pour assurer une répartition en pratique équivalant à 55 % de médecins de famille pour 45 % de médecins dans les autres spécialités. Et, dans ce contexte, nous commençons à voir poindre une pénurie de médecins dans certaines autres spécialités qui limitent aussi l'accessibilité, notamment en gynécologie & obstétrique et en anesthésiologie, pour ne nommer que celles-là. « La FMRQ est d'avis que le nombre d'admissions en médecine devra être revu, insiste le Dr Christopher Lemieux, si nous voulons éviter que la pénurie que nous avons vécue en médecine familiale ne se déplace vers d'autres spécialités et prive ainsi la population de soins médicalement requis en temps opportun. Et il faudra le faire rapidement, de conclure le président de la FMRQ, puisque les résultats ne se feront sentir que dans 10 ans, soit la durée de la formation d'un médecin dans ces spécialités ».

La Fédération des médecins résidents du Québec

La Fédération des médecins résidents du Québec regroupe les quatre associations de médecins résidents liés aux établissements du réseau universitaire de santé de Montréal, McGill, Sherbrooke et Laval à Québec. Elle compte quelque 3 600 membres qui offrent des services à la population au sein des établissements de santé du Québec. Le quart de ces médecins résidents oeuvrent en médecine de famille et les autres dans les autres spécialités médicales, chirurgicales et de laboratoire. Près de 60 % des médecins résidents sont des femmes.

