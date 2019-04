Redevances des chaînes spécialisées - Québecor déplore l'issu des négociations avec Bell





MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Après avoir accueilli favorablement la proposition présentée par le service de médiation du CRTC cet après-midi et à la suite de négociations entre les parties, Québecor déplore qu'aucune entente n'ait pu être conclue, malgré sa ferme volonté d'en arriver à une solution qui reflète l'équité entre RDS et TVA Sports. Dans les circonstances, Québecor n'a malheureusement d'autre choix que d'aller de l'avant avec le retrait du signal de TVA Sports pour les abonnés de Bell, à 19 h, ce soir. Québecor se désole de devoir procéder ainsi, mais il en va de la pérennité des chaînes spécialisées, dans le cadre réglementaire obsolète actuel.

Québecor reste évidemment disponible auprès des différents intervenants pour convenir d'une entente juste et raisonnable et pour restaurer le signal de TVA Sports.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

SOURCE Québecor

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 19:27 et diffusé par :