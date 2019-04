Avis aux médias - Le ministre Rodriguez sera de passage à Regina





L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, visitera la MacKenzie Art Gallery, rencontrera des membres du milieu des arts et de la culture, et assistera à la pièce Making Treaty 4 au Globe Theatre.

REGINA, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, se rendra à Regina jeudi. Il visitera la MacKenzie Art Gallery, rencontrera des membres du secteur des arts et de la culture, et assistera à une représentation de la pièce Making Treaty 4 au Globe Theatre.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activité no 1 : Visite de la MacKenzie Art Gallery

DATE :

Le jeudi 11 avril 2019

HEURE :

10 h

LIEU :

MacKenzie Art Gallery

3475, rue Albert

Regina (Saskatchewan)

Activité no 2 : Représentation de la pièce Making Treaty 4

DATE :

Le jeudi 11 avril 2019

HEURE :

19 h 30

LIEU :

Globe Theatre

1801, rue Scarth

Regina (Saskatchewan)

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 19:08 et diffusé par :