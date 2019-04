Matthieu Dumont reçoit le Prix du CALQ - Créateur de l'année en Abitibi-Témiscamingue





ROUYN-NORANDA, QC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de décerner le Prix du CALQ - Créateur de l'année à l'artiste en arts visuels Matthieu Dumont. Ce prix, assorti d'un montant de 5 000 $, lui a été remis lors d'une cérémonie organisée par le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui au Théâtre des Eskers à Amos.

Les membres du jury du CALQ ont choisi de récompenser Matthieu Dumont, « un artiste étonnant qui est profondément engagé dans sa démarche. Sa pratique éclectique contribue au dynamisme de sa discipline ainsi qu'à la vitalité du milieu artistique et culturel de sa communauté. » (Extrait des commentaires du jury)

À propos de Matthieu Dumont

Depuis près de 20 ans, Matthieu Dumont pratique les arts visuels en orientant ses recherches vers l'installation, les arts médiatiques et la performance. Qu'elles soulignent l'ironie ou la festivité, ses oeuvres audacieuses sont marquées par une constante évolution. En 2001, il fonde avec Geneviève Crépeau le duo interdisciplinaire Geneviève et Matthieu, qui se veut le fruit d'une rencontre entre art, performance, musique et vie quotidienne. Que ce soit à titre individuel ou en duo, son travail est régulièrement diffusé au Québec, au Canada et à l'étranger. Parallèlement à sa pratique artistique, Matthieu Dumont s'implique à titre de codirecteur général de L'Écart, lieu d'art actuel et codirige la Biennale d'art performatif de Rouyn-Noranda.

Finalistes

Les autres finalistes au prix du CALQ - Créateur ou Créatrice de l'année étaient Martine Savard, artiste peintre de Rouyn-Noranda et Frank Polson, artiste peintre membre de la nation Anishnabe Long Point First Nation de Winneway.

La mission du Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

La mission du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue

Le CCAT accompagne le milieu culturel et artistique dans ses défis tout en veillant à ses intérêts et à son développement. L'organisme est un incontournable qui influence les maillages, l'innovation et la diversité de son secteur.

Liens :

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 19:00 et diffusé par :