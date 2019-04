Dragonfly Therapeutics accueille un lauréat du prix Nobel et une médecin clinicienne de renommée mondiale à son équipe de direction scientifique





WALTHAM, Massachussets, 10 avril 2019 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly ») a annoncé aujourd'hui que deux chercheurs de renommée internationale allaient intégrer son équipe de direction scientifique. Le Dr James (« Jim ») Allison, lauréat du prix Nobel, rejoint le comité consultatif scientifique de Dragonfly. La Dr Padmanee (« Pam ») Sharma, clinicienne experte en immuno-oncologie, rejoint Dragonfly en tant que présidente fondatrice de son conseil consultatif clinique.

Le Dr Allison rejoint le Dr Harold Varmus, lauréat du prix Nobel, et un groupe remarquable de médecins cliniciens et scientifiques dans le conseil consultatif scientifique de Dragonfly. Allison est professeur et directeur du département d'immunologie et administrateur de la plateforme d'immunothérapie au centre médical de lutte contre le cancer MD Anderson de l'université du Texas.

La Dr Sharma rejoint Dragonfly en tant que présidente fondatrice de son conseil consultatif clinique pour former une équipe clinique avant les premiers essais sur patients de Dragonfly qui auront lieu cette année. Sharma est professeure dans les départements d'oncologie médicale génito-urinaire et d'immunologie, directrice scientifique de la plateforme d'immunothérapie et elle occupe la chaire T.C. et Jeanette D. Hsu en biologie cellulaire au centre MD Anderson.

Le Dr Allison a reçu le prix Nobel en physiologie ou médecine en 2018 pour ses travaux révolutionnaires sur l'immunothérapie contre le cancer. Les recherches d'Allison se centrent sur les mécanismes qui déterminent les réponses des cellules T et sur l'application de ces connaissances de base pour vaincre les réponses du cancer à l'attaque par le système immunitaire. Ses découvertes fondamentales l'ont mené à mettre au point un barrage pionnier de point de contrôle immunitaire comme traitement contre le cancer, en travaillant avec des sociétés pharmaceutiques pour développer Yervoy. Les travaux du Dr Allison ont débouché sur de nouveaux traitements qui ont révolutionné les soins contre le cancer pour des centaines de milliers de patients dans le monde entier. Il explore actuellement des combinaisons de thérapies immunologiques et des médicaments ciblés pour traiter plus efficacement différents types de cancer et continue ses recherches de base sur les molécules inhibitrices et immunostimulantes.

« Alors que nous cherchons à utiliser des cellules tueuses naturelles et d'autres cellules du système immunitaire pour générer une nouvelle phase de médicaments d'immuno-oncologie pour vaincre le cancer, l'expertise de Jim Allison en immunothérapie sera un guide inestimable, » a déclaré le Dr Tyler Jacks, cofondateur de Dragonfly et directeur de l'institut Koch du MIT. « Les travaux fondamentaux de Jim en immuno-oncologie et ses connaissances profondes en tant qu'immunologiste lauréat du prix Nobel apportent au conseil consultatif de Dragonfly un potentiel d'innovation et de découverte qui représente une source de motivation et d'inspiration pour nous tous. »

La Dr Sharma est une médecin scientifique de renommée internationale, avec une grande expertise à la fois en oncologie médicale et en immunologie. Elle a conçu et mené le premier essai pré-chirurgical, également connu comme essai de fenêtre d'opportunité, avec la thérapie de point de contrôle immunitaire (anti-CTLA-4) en 2004, qui lui a permis d'étudier l'impact de la thérapie de point de contrôle immunitaire sur les tumeurs humaines, avec l'identification ultérieure de la voie ICOS/ICOSL comme cible innovante pour les stratégies d'immunothérapies contre le cancer. Ses travaux de recherches translationnelles ont posé les bases pour la plateforme d'immunothérapie qui a été établie au centre MD Anderson. La Dr Sharma est également la co-directrice de l'institut Parker pour l'immunothérapie contre le cancer au centre MD Anderson. Elle a reçu récemment le prix Emil Frei III 2016 d'excellence en recherches translationnelles et le prix Coley 2018 pour ses recherches remarquables en immunologie tumorale.

« C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir la médecin chef de file Pam Sharma pour diriger notre conseil consultatif scientifique alors que Dragonfly apporte ses premières immunothérapies aux patients, » a déclaré Bill Haney, cofondateur et chef de la direction de Dragonfly. « L'expertise scientifique et clinique unique de la Dr Sharma en immuno-oncologie comme directrice scientifique de la plateforme d'immunothérapie au centre médical MD Anderson sera essentielle alors que nous abordons la voie pour les essais cliniques de nos premiers médicaments cette année. »

À propos de Dragonfly Therapeutics

Dragonfly Therapeutics est une société qui développe des médicaments destinés à stimuler les réponses immunes contre le cancer. Nous développons des produits thérapeutiques novateurs et premiers dans leur catégorie, qui ciblent les cellules tueuses naturelles et d'autres cellules du système immunitaire inné. Nos scientifiques fondateurs comptent parmi les personnalités majeures des domaines de la biologie et de l'immunologie du cancer et ont créé Dragonfly afin d'exploiter la puissance du système immunitaire en vue de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre le cancer.

