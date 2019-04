Mise à jour de Bell concernant les enchères fédérales du spectre de 600 MHz





MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui sa décision de ne pas faire l'acquisition de spectre de basse fréquence sans fil de 600 MHz dans le cadre de l'enchère de spectre d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

Bell possède des actifs de spectre dans les bandes de basse, moyenne et haute fréquences, aussi bien dans les régions urbaines que dans les régions rurales. Étant donné les autres spectres de basse fréquence que Bell possède déjà, l'entreprise n'a pas besoin de spectre de 600 MHz pour offrir des services large bande 4G et 5G. Les principaux pairs américains de Bell ont décidé de ne pas faire l'acquisition de spectre de 600 MHz dans leurs marchés.

Le spectre de basse fréquence que Bell possède déjà, combinée aux améliorations du réseau, comme le dédoublement de cellule, permet à l'entreprise d'offrir un service mobile large bande, et ce, de façon nettement moins coûteuse que l'achat de spectre de 600 MHz.

Bell détient des actifs de spectre dans les bandes de 700, 850, 1 900, SSFE-1, SSFE-3, 2 500 et 3 500 MHz et de 24 GHz. La mise hors service du réseau AMCR de Bell, annoncée pour le 30 avril, permettra à l'entreprise de réaffecter le spectre de basse fréquence supplémentaire dans la bande de 850 MHz pour les services 5G.

« Bell mise sur chaque nouvelle génération de technologie de réseau sans fil pour favoriser une innovation et une productivité accrues. Grâce à la technologie 5G, nous irons plus loin que jamais dans le domaine de la connectivité, avec les villes intelligentes, les véhicules connectés et d'autres améliorations révolutionnaires du service, aussi bien pour les consommateurs que les utilisateurs d'affaires, a déclaré Stephen Howe, chef du développement technologique de Bell. Bell a hâte de participer aux enchères fédérales à venir du spectre dans les bandes à moyenne fréquence de 3 500 MHz et d'ondes millimétriques de haute fréquence, qui seront nécessaires pour soutenir la cinquième génération de services sans fil. »

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de diffusion et de création de contenu de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de la publicité extérieure et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement par Bell des soins communautaires, de l'accès aux soins, de la recherche et des initiatives de leadership en milieu de travail partout au pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

