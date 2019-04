Enchères de spectre mobile dans la bande des 600 MHz : Québecor acquiert dix licences pour 256 M$





MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Au terme de la plus récente enchère de spectre mobile commercial du ministère fédéral de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Québecor annonce l'achat de dix blocs de basses fréquences dans la bande des 600 MHz.

Ces licences, qui couvrent les régions de l'Est, du Sud et du Nord du Québec, en plus de l'Est de Ontario et de l'Outaouais ont été acquises au coût de 256 M$ par Québecor et seront déployées par sa filiale de télécommunications Vidéotron.

« L'acquisition de ces fréquences permet à Vidéotron de poursuivre sa lancée sur le marché de la téléphonie mobile au Québec et dans la grande région d'Ottawa, contribuant ainsi à une concurrence réelle et durable, au plus grand bénéfice des consommateurs. Grâce à des règles d'enchère judicieuses qui ont permis une distribution équitable de la ressource spectrale entre fournisseurs titulaires et régionaux, nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté d'agir comme un véritable bâtisseur technologique qui se donne tous les moyens d'innover au nom de ses clients », a souligné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

La bande des 600 MHz est la première de trois bandes de fréquences propices au déploiement de réseaux de cinquième génération (5G) à être vendues aux enchères au Canada. Avec l'ajout de ces licences, Vidéotron se positionne très bien pour la révolution technologique à venir.

De plus, les licences acquises par Québecor dans le cadre de cette enchère contribuent à accroître de 300 % son portefeuille de basses fréquences dans la plupart des régions du Québec. Les basses fréquences sont reconnues pour une meilleure propagation en milieu rural et une meilleure pénétration d'immeubles en milieu urbain. Québecor détient maintenant un total de 130 MHz en fréquences mobiles dans la plupart des régions du Québec et de 90 MHz dans la grande région d'Ottawa, réparties entre les bandes AWS-1, AWS-3, 600 MHz, 700 MHz et 2500 MHz.

