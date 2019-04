Andersen Global étend sa présence en Espagne





Andersen Global a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa présence en Espagne avec l'ajout d'un nouveau cabinet collaborateur, Perez Moreno Abogados, basé à Séville. Cet ajout constituera la sixième implantation d'Andersen Global en Espagne et la deuxième à Séville.

Le cabinet de droit public et réglementaire en Andalousie compte cinq avocats et offre des services juridiques à de grandes sociétés commerciales et des institutions. Le Dr Alfonso Pérez Moreno, directeur général et professeur de droit à l'université de Séville, ainsi que son équipe, rejoindront le cabinet dirigé par José Vicente Morote, coordinateur juridique européen d'Andersen Global, et chef du département de droit public et réglementaire, à Madrid, Valence et Séville. Perez Moreno Abogados est réputé pour ses conseils aux clients dans tous les domaines du droit administratif.

« Le paysage réglementaire évolue rapidement dans toutes les régions du monde », a déclaré Alfonso Pérez Moreno. « C'est une période fascinante pour travailler dans le domaine du droit. Nous sommes vraiment impatients d'entrer en contact avec nos collègues expérimentés de la région et du monde entier. Au cours de l'année à venir, nous allons nous concentrer sur la présentation de notre cabinet et de ses capacités au-delà de l'Andalousie, et allons utiliser ces relations pour continuer à servir nos clients avec le plus haut degré de qualité grâce aux professionnels des cabinets membres et des cabinets collaborateurs d'Andersen Global. »

« Avant même de rencontrer cette équipe, j'étais au courant de l'étendue de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur dévouement, non seulement en termes de pratique du droit, mais également en termes de dévouement à leurs clients », a déclaré Jaime Olleros, associé directeur d'Andersen Tax & Legal en Espagne. « Leur réputation les a évidemment précédés. Nous savions qu'avec eux nous allions trouver le niveau de professionnalisme et de respect que nous recherchions, car Andersen est synonyme de ces qualités. »

« L'ajout de Perez Moreno Abogados s'inscrit dans le cadre de notre expansion continue en Espagne. Notre équipe a montré qu'elle était en mesure d'attirer des groupes exceptionnels à travers le monde, et une fois encore cela a été le cas », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président du conseil d'administration d'Andersen Global, et PDG d'Andersen Tax LLC.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 137 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

