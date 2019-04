Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

M. Marc Dion est nommé de nouveau sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Secrétariat du Conseil du trésor

Mme Catherine Desgagnés-Belzil est nommée, à compter du 23 avril 2019, secrétaire adjointe du Conseil du trésor. Mme Desgagnés-Belzil est vice-présidente au Centre de services partagés du Québec.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

M. Eric Salois est nommé, à compter du 15 avril 2019, président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. M. Salois est directeur du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées à ce centre.

Caisse de dépôt et placement du Québec

M. Jean La Couture est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Mme Diane Lemieux est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cette société.

Comité de révision des médecins omnipraticiens

Mme Ginette Champagne est nommée de nouveau membre médecin et désignée présidente du comité de révision des médecins omnipraticiens.

Mme Ariane Murray est nommée membre médecin et désignée vice-présidente de ce comité.

M. Mohamed Badreddine est nommé membre avocat de ce comité.

MM. Jean De la Chevrotière, Thierry Live et Mme Brigitte St-Pierre sont nommés membres médecins de ce comité.

Mme Violaine Gagnon est nommée membre fonctionnaire de ce même comité.

Comité pour conseiller le gouvernement sur la création et la mise en place de deux nouvelles entités dédiées respectivement aux acquisitions gouvernementales ainsi qu'à la gestion des technologies de l'information

M. Éric Ducharme est nommé président de ce comité.

M. Jean Maitre est nommé vice-président de ce comité.

Mme Sylvie Barcelo ainsi que MM. Yvan Gendron et Christian Lessard sont nommés membres de ce même comité.

Coroner

Mme Roseline Bouchard-Zee, M. Guillaume Brien, Mme Marie-Eve Dagenais, MM. Vincent Denault et Dominique Emond, Mmes Emilie Gagnon, Renée Giroux, Lyne Lamarre, Amélie Lavigne, Annie Lecavalier, Nathalie Lefebvre, Marilynn Morin, Marie-Ève Morisset, Isabelle Parizeau, Marie-Eve Poirier, Kathy Poulin, Élizabeth Rémillard, Mélanie Ricard, Laurence Sarrazin, Mélissa Tardif et Geneviève Thériault, M. Étienne Tourigny et Mme Jessica Tremblay sont nommés coroners à temps partiel.

