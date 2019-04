Wajax annonce la démission de son chef des finances





Symbole boursier TSX : WJX

TORONTO, le 10 avril 2019 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la démission de Darren Yaworsky, premier vice-président, Finances et chef des finances. Il quitte l'entreprise pour des raisons personnelles. M. Yaworsky demeurera au sein de l'entreprise jusqu'à la publication des résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2019.

Voici la déclaration de Mark Foote, président et chef de la direction de Wajax à ce sujet : « Nous remercions Darren pour ses contributions au cours des deux dernières années, et nous lui souhaitons un franc succès dans ses projets futurs. »

La Société a amorcé un processus recherche à l'interne et à l'externe afin de trouver un nouveau chef des finances. Les résultats de ce processus seront annoncés en temps opportun.

Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX: WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente, de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel.

