Avis aux médias - Programmation 2019 des travaux d'infrastructures et de l'eau





La Ville présente les mesures entourant la gestion des principaux chantiers

MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le vice-président du comité exécutif responsable de l'eau, des infrastructures du réseau routier et de la Commission des services électriques, M. Sylvain Ouellet, et la conseillère associée à l'eau et aux infrastructures, Mme Suzie Miron, invitent les représentants des médias à une conférence de presse pour présenter les différentes mesures qui seront mises en place pour assurer la gestion et la surveillance des chantiers de remise en état des infrastructures routières et de l'eau ainsi que la liste des principaux chantiers 2019.

DATE : Jeudi 11 avril 2019



HEURE : 13 h 30



LIEU : Salon Maisonneuve

Hôtel de ville

275, rue Notre-Dame Est

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 17:26 et diffusé par :