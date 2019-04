Bilan du CH : RDS prouve encore une fois sa valeur





- RDS devant la compétition durant toute la journée du bilan du CH, de 9 h 30 à 19 h -

MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW/ - RDS a démontré une fois de plus la valeur de sa programmation et de son équipe d'experts en demeurant la référence en information lors du bilan de la saison 2018-2019 des Canadiens de Montréal.

De 9 h 30 à 17 h , l'animateur Benoit Beaudoin et les analystes Marc Denis , Benoit Brunet et Gaston Therrien ont commenté et analysé les points de presse donnés par Carey Price , Shea Weber , Brendan Gallagher , Jonathan Drouin et tous les autres joueurs des Canadiens. L'émission spéciale a enregistré un auditoire moyen 4 fois plus élevé* que celui du principal concurrent .





, l'animateur et les analystes , et ont commenté et analysé les points de presse donnés par , , , et tous les autres joueurs des Canadiens. L'émission spéciale a enregistré . Entre 16 h et 16 h 47 , une moyenne de 95 000* amateurs se sont dirigés naturellement vers RDS à l'occasion du point de presse offert par Marc Bergevin : un total 7 fois plus élevé* que celui du principal concurrent.





, une moyenne de 95 000* amateurs se sont dirigés naturellement vers RDS à l'occasion du point de presse offert par : Entre 17 h et 19 h, Yanick Bouchard , Frédéric Plante et Marc Labrecque ont poursuivi la discussion avec les collaborateurs du 5 À 7 et de HOCKEY 360, rassemblant un auditoire moyen 33% plus élevé* que celui du principal concurrent.

Au cours des prochains jours, les amateurs de sports pourront suivre un vaste éventail d'événements sportifs d'envergure sur les chaînes de RDS dont le Tournoi des maîtres (du 11 au 14 avril), les séries éliminatoires de la NBA (incluant tous les matchs des Raptors de Toronto, dès le 14 avril), le Championnat mondial masculin de l'IIHF (dès le 10 mai) ainsi que la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019tm (dès le 7 juin).

*Source : Numeris, Québec franco, mardi 930am-7pm, 9 avril 2019, AMA, T2+.

