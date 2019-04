Le premier ministre salue le Vingt-sixième rapport annuel sur la fonction publique du Canada





OTTAWA, le 10 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui salué le Vingt-sixième rapport annuel sur la fonction publique du Canada préparé par le greffier du Conseil privé et chef de la fonction publique fédérale.

Le rapport fait valoir le travail acharné et le dévouement des nombreux fonctionnaires qui aident à faire de notre fonction publique l'une des meilleures du monde. Ces histoires démontrent la façon dont les fonctionnaires améliorent la vie des Canadiens, que ce soit en encourageant des processus décisionnels plus ouverts, transparents et fondés sur des preuves, ou en trouvant de meilleurs moyens de fournir les services sur lesquels nous comptons.

De plus, le rapport aborde ouvertement les défis auxquels la fonction publique fait face. Il traite notamment de cas de harcèlement et de discrimination, ainsi que de la lenteur du processus visant à stabiliser le système de paye Phénix. Le gouvernement du Canada travaille pour veiller à ce que chaque employé reçoive le salaire qui lui est dû. Il reconnaît également les fonctionnaires qui travaillent sans relâche pour régler les problèmes de paye le plus rapidement possible.

Le rapport prépare le terrain pour plus de discussions en vue de continuer de renforcer et d'améliorer la fonction publique dans les années à venir. Il présente également un nouveau cadre, Au-delà de 2020, qui envisage l'avenir d'une fonction publique plus agile, plus inclusive et mieux outillée pour obtenir des résultats concrets pour les Canadiens.

Citation

« La fonction publique du Canada est réputée comme étant l'une des meilleures du monde. J'encourage les Canadiens à en apprendre plus sur le talent, le professionnalisme, le dévouement et le travail acharné de nos fonctionnaires. Je suis impatient de travailler avec la fonction publique pour relever les défis actuels et mieux répondre aux besoins des Canadiens aujourd'hui et demain. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le gouvernement du Canada a présenté le rapport annuel au premier ministre sur la fonction publique du Canada pour la première fois en 1992, et son dépôt est obligatoire en vertu de l'article 127 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .

a présenté le rapport annuel au premier ministre sur la fonction publique du pour la première fois en 1992, et son dépôt est obligatoire en vertu de l'article 127 de la . La fonction publique du Canada a été classée comme étant la plus efficace du monde par des chercheurs de l'Université Oxford et l'Institute for Government.

a été classée comme étant la plus efficace du monde par des chercheurs de l'Université Oxford et l'Institute for Government. La fonction publique du Canada constitue le plus important employeur du pays. Elle compte plus de 270 000 employés et plus de 300 organisations distinctes.

constitue le plus important employeur du pays. Elle compte plus de 270 000 employés et plus de 300 organisations distinctes. Au-delà de 2020 est un cadre de renouvellement de la fonction publique axé sur l'adoption d'attitudes et de comportements qui contribueront à rendre la fonction publique plus agile, plus inclusive et mieux outillée.

Liens connexes

