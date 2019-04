Concurrence accrue dans le secteur des télécommunications grâce aux enchères du spectre de la bande de 600 MHz





Plus de choix, une meilleure couverture et de meilleurs prix pour les consommateurs de services sans fil

OTTAWA, le 10 avril 2019 /CNW/ - Que ce soit pour payer leurs factures, obtenir des itinéraires ou clavarder avec leurs amis ou les membres de leur famille, les Canadiens veulent une meilleure connexion sans fil à prix plus abordable. Les services sans fil sont offerts par voie aérienne grâce au spectre de radiofréquences, une ressource publique de grande valeur. Afin de répondre à la demande croissante en matière de connectivité mobile, le gouvernement du Canada libère plus de spectre dans le but d'accroître la concurrence et d'offrir une meilleure couverture et des prix plus bas pour tous les Canadiens.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a déclaré aujourd'hui que les consommateurs canadiens tireront profit d'une concurrence accrue, et obtiendront plus de choix et de meilleurs prix grâce aux enchères du spectre de la bande de 600 MHz qui se sont terminées le 4 avril.

Au total, 104 licences ont été acquises par neuf entreprises canadiennes, dont 40 qui ont été acquises par des entreprises régionales, ce qui permet à ces dernières d'offrir des services qui couvrent le pays tout entier. Les fournisseurs régionaux ont plus que doublé la part de spectre à basse fréquence qu'ils possédaient, ce qui leur permettra d'offrir davantage de services à prix compétitif aux Canadiens. Tout en assurant l'établissement d'un marché plus concurrentiel, les résultats de ces enchères permettront d'améliorer les réseaux déjà fiables du pays et de mettre en place des technologies actuelles et de prochaine génération.

« Nous sommes conscients que les Canadiens veulent plus de choix, des prix plus bas et de meilleurs services. Grâce à ce processus, nous avons accru la concurrence sur le marché du sans-fil, ce qui mènera à une baisse des prix et à une amélioration de la couverture. Il est évident que tous les Canadiens, tant ceux des milieux urbains que ruraux, pourront tirer profit des retombées positives de ces enchères. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Le spectre de la bande de 600 MHz permet de transmettre les signaux sur de longues distances et de traverser plus facilement les bâtiments que les bandes de spectre à plus haute fréquence, ce qui rend cette bande idéale pour la prestation de services sans fil, tant dans les milieux urbains que ruraux.

Les enchères ont commencé le 12 mars 2019 pour les 12 soumissionnaires canadiens qui se sont qualifiés.

Pour chaque zone de service, il y avait 70 MHz de spectre répartis en blocs de 10 MHz, dont 30 MHz réservés aux fournisseurs régionaux.

Ces enchères ont permis de récolter 3,47 milliards de dollars qui ont ensuite été versés au Trésor, qui est géré par le receveur général du Canada .

. Tout comme lors des enchères des licences de spectre des bandes de 700 MHz et de 2500 MHz, le gouvernement du Canada a utilisé avec succès un processus d'enchères à plusieurs étapes, assorti de protocoles de sécurité rigoureux qui visent à en assurer l'intégrité.

