Avis aux médias - Inauguration de l'exposition itinérante de Bibliothèque et Archives Canada, une occasion en or de découvrir la Nation métisse





PINCHER CREEK, AB, le 10 avril 2019 /CNW/ - Intitulée Un peuple dans l'ombre : À la découverte de la Nation métisse dans la collection de Bibliothèque et Archives Canada, l'exposition rassemble des oeuvres d'art et des photographies portant sur la Nation métisse. Elle vise à mieux faire connaître l'histoire et la culture des Métis.

Inauguration : le samedi 13 avril 2019 Lieu : Kootenai Brown Pioneer Village, 1037 Bev McLachlin Drive, Pincher Creek, Alberta, Canada

Cette exposition est présentée à Pincher Creek par le Alberta Métis Federation et le Pincher Creek and District Historical Society. L'exposition est développée par Bibliothèque et Archives Canada en collaboration avec la Manitoba Metis Federation et le Ralliement national des Métis, et avec le soutien du Gouvernement du Canada.

Faits en bref

La Nation métisse est née dans la vallée de la rivière Rouge, en Amérique du Nord. Au 20 e siècle, la culture et l'identité propres des Métis leur ont valu le nom d' otipêymisowak : les indépendants.

siècle, la culture et l'identité propres des Métis leur ont valu le nom d' : les indépendants. Les Métis ont développé leur propre langue, le michif, un mélange de français et de langues des Cris des plaines qu'ils parlent encore de nos jours.

BAC possède un large éventail d'archives sur la Nation métisse : documents textuels, photographies, oeuvres d'art, cartes, timbres, enregistrements sonores, etc.

