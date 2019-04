Xi'an lance une plateforme de services municipaux à guichet unique





Les besoins en matière de documentation de la Ville diminueront de 60 %

XI'AN, Chine, 10 avril 2019 /CNW/ - La Ville de Xi'an, située dans la province chinoise du Shaanxi, a lancé un programme de services municipaux à guichet unique. Ce programme permettra le partage des bases de données en ligne et hors ligne entre les divers services de sorte que les résidents et les entreprises ne seront plus obligés de soumettre les mêmes documents à différents organismes, réduisant ainsi de 60 % les exigences en matière de documentation.

Le programme vise à offrir des services qui permettent d'économiser du temps et de l'argent en stimulant la circulation des données et de l'information, en réduisant les obstacles à la communication et en éliminant le cloisonnement de l'information entre les différents secteurs gouvernementaux. Grâce à l'intégration des fonctions et des services gouvernementaux, plus de 70 % des services municipaux peuvent être commandés et traités par un seul bureau, ce qui élimine la nécessité pour les citoyens de soumettre les mêmes documents à différents services.

« Nous avons lancé ce programme pour nous attaquer aux problèmes de lenteur des temps de réponse et d'inefficacité en matière de prestation de services municipaux », a déclaré Bo Wei, directeur adjoint du bureau de la gestion et de l'approvisionnement des mégadonnées de Xi'an. « En résolvant les problèmes de flux de travail interne, nous pouvons créer un guichet unique pour la fonction publique, qui sera un modèle de processus administratif intelligent et un élément crucial du projet de ville intelligente de Xi'an dans son ensemble », a-t-il ajouté.

Xi'an a établi une plateforme centrale pour le stockage, l'échange, le partage et l'utilisation des données, créant ainsi un système rapide et efficace pour le partage des données, la vérification des documents ainsi que la précommande et le traitement des services.

Une application de services municipaux à guichet unique a été lancée en mars pour servir de plaque tournante à plus de 500 des services les plus populaires de la ville. En outre, des machines en libre-service et des boîtes aux lettres seront déployées dans les endroits achalandés de la ville, ce qui permettra la réception de documents ainsi que la commande et la livraison de services en tout temps. L'application se connectera à une plateforme de services administratifs nationaux et provinciaux d'ici la fin de l'année pour former un réseau à gouvernement unique entre les villes et les collectivités environnantes.

Pour plus de commodité pour les citoyens, le programme appliquera une norme de prestation de services de 15 minutes dans les centres communautaires et les bureaux administratifs locaux. Cette année, les citoyens peuvent commander 50 % des services par l'intermédiaire de centres communautaires, et l'on s'attend à ce que cette proportion passe à 70 % d'ici 2020.

Pour les personnes qui ont besoin de services intermédiaires, l'administration municipale de Xi'an introduira également un « supermarché de services intermédiaires » en ligne sur son réseau de services administratifs, repoussant ainsi davantage les frontières régionales dans le but d'éviter les problèmes de monopole dans l'industrie. Cette approche devrait créer une concurrence ouverte, loyale et équitable sur le marché s'appuyant sur des normes mutuellement convenues.

À propos de Xi'an

Capitale de la province occidentale du Shaanxi, Xi'an est une destination touristique internationale comptant plus de 3 000 ans d'histoire et comprenant des attractions de renommée mondiale telles que les statues de guerriers et de chevaux en terre cuite et l'ancien mur de la ville. La ville, surnommée « le musée chinois du plein air », a été le point de départ de la Route de la soie, un ancien réseau de routes commerciales établi sous la dynastie Han de Chine qui reliait l'Est et l'Ouest par le commerce. Xi'an poursuit ses efforts visant à construire une ville intelligente dans l'optique de devenir une métropole internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/869530/Xian_city_services_platform.jpg

SOURCE Xi'an Municipal Government

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 16:58 et diffusé par :